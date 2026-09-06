Azione Policoro: dalla criticità all’opportunità, sicurezza e programmazione per la città

“Il downburst che ha colpito Policoro ha evidenziato ancora una volta la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza del territorio, sulla prevenzione e sulla qualità delle infrastrutture. Le criticità che emergono in occasione di eventi meteorologici intensi devono rappresentare uno stimolo a programmare interventi strutturali, capaci non soltanto di affrontare le emergenze, ma soprattutto di prevenirle e rendere Policoro più sicura e resiliente. È proprio partendo da queste esigenze che riteniamo importante trasformare una criticità in un’opportunità: sicurezza e programmazione devono procedere insieme. In questa prospettiva, riteniamo necessario che Policoro si doti anche di un Piano del Verde, uno strumento fondamentale per programmare la gestione, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio verde urbano, con particolare attenzione alla sicurezza degli alberi e alla prevenzione dei rischi. Una programmazione organica del verde può contribuire concretamente a migliorare la qualità urbana e la vivibilità della città. In questo quadro, la visita a Policoro del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle esigenze della nostra comunità.

Non conosciamo nel dettaglio quali siano state le richieste avanzate dall’amministrazione Bianco nel corso degli incontri istituzionali. Auspichiamo, però, che tra le priorità sottoposte all’attenzione della Regione e del Governo vi siano anche interventi concreti per la sicurezza del territorio e per la riqualificazione delle infrastrutture strategiche della città. Tra queste rientra certamente la piazza centrale al mare, un’opera che può rappresentare non soltanto un intervento di riqualificazione urbana, ma anche un elemento importante per la valorizzazione turistica e lo sviluppo del nostro lungomare. Ricordiamo che l’ultimo finanziamento significativo destinato a questa infrastruttura risale alla giunta regionale guidata da Marcello Pittella, che stanziò 1,5 milioni di euro. Riteniamo sia arrivato il momento di rilanciare l’attenzione istituzionale sull’opera e di individuare le risorse necessarie per completarla.

L’amministrazione Bianco, anche alla luce dei rapporti istituzionali e della sua vicinanza politica a Fratelli d’Italia, può svolgere un ruolo importante nel mantenere aperto il confronto con Regione e Governo e nel trasformare queste interlocuzioni in risultati concreti per Policoro. Dalla sicurezza alla programmazione, dalle criticità alle opportunità: è questa, a nostro avviso, la direzione nella quale deve muoversi la città. Azione Policoro auspica quindi che alla visita di Bardi e Meloni possano seguire risposte concrete, risorse e un percorso certo, mettendo insieme sicurezza, riqualificazione e sviluppo. Su questi obiettivi istituzioni e forze politiche devono essere capaci di collaborare nell’interesse della città. Perché una criticità possa diventare davvero un’opportunità, alle parole devono seguire programmazione, risorse e interventi concreti.”