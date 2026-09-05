Xylella multiplex, assessore Cicala: rafforziamo i controlli

«È stata accertata la presenza di Xylella fastidiosa, sottospecie multiplex, su una pianta di mandorlo in contrada Ciccolocane, nell’agro di Matera, al confine con Altamura».

Lo comunica l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Carmine Cicala.

La positività è stata individuata grazie all’attività di monitoraggio dell’Ufficio Fitosanitario regionale, avviata nel 2013 e intensificata dal 2024 nelle aree di confine con la Puglia, a seguito dei ritrovamenti della sottospecie multiplex nei territori limitrofi.

L’esito delle analisi effettuate dai laboratori dell’ALSIA Metapontum Agrobios è stato confermato dal CREA Difesa e Certificazione di Roma.

La pianta si trova nella zona cuscinetto già sottoposta a sorveglianza. La sottospecie identificata è ‘multiplex’, distinta dalla ‘pauca’ responsabile del disseccamento rapido degli olivi in Puglia.

Nella mattinata del 4 settembre, Cicala ha esaminato la situazione con la dirigente responsabile dell’Ufficio Fitosanitario, Patrizia Minardi nella sede della Regione Basilicata a Matera.

L’Ufficio proseguirà i campionamenti nell’area e curerà l’applicazione delle misure previste dalla normativa, compresa la rimozione della pianta risultata positiva.

«Ho chiesto di rafforzare i controlli – ha concluso Cicala – e procedere con gli interventi necessari a contrastare la diffusione del batterio. Accompagneremo queste attività con informazioni puntuali agli agricoltori e ai cittadini».