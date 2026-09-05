Un tramonto, un sogno, un traguardo: Aero Movie porta Senise sui social di Rocco Papaleo

SENISE — Un tramonto sulla diga di Monte Cotugno, una ripresa realizzata con il drone e, soprattutto, il riconoscimento di uno dei volti più amati della Basilicata.

È la storia di Gennaro Castronuovo, 20 anni, giovane senisese, studente e fondatore del progetto Aero Movie, che nelle scorse settimane ha visto un proprio scatto conquistare l’attenzione di Rocco Papaleo.

Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, l’attore e regista lucano ha infatti condiviso sui suoi profili social, Facebook e Instagram, la spettacolare fotografia della diga di Monte Cotugno realizzata da Gennaro.

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, che ha portato un angolo di Senise davanti a un pubblico molto più ampio, dando al giovane autore una vetrina nazionale.

Lo scatto mostra l’invaso al tramonto: il cielo passa dalle tonalità calde dell’arancio al blu intenso della sera, mentre le acque del lago assumono sfumature turchesi. Un’immagine che riesce a trasformare un paesaggio conosciuto e quotidiano in qualcosa di nuovo, quasi sorprendente.

Ed è proprio questa la forza del lavoro di Gennaro: mostrare ciò che spesso abbiamo davanti agli occhi senza riuscire più a vederlo davvero.

Un percorso nato dalla passione

La condivisione di Papaleo rappresenta il punto più alto di un percorso che Gennaro Castronuovo porta avanti da tempo attraverso Aero Movie, progetto dedicato alla valorizzazione della Basilicata attraverso fotografie e riprese aeree.

Il profilo social aeromovie_ aveva già iniziato a raccogliere attenzione al di fuori di Senise e della Basilicata, grazie anche alla condivisione dei contenuti da parte di Italia Style Basilicata, pagina Instagram dedicata alla promozione delle bellezze, della cultura e dei paesaggi lucani.

Un interesse cresciuto progressivamente e arrivato anche all’attenzione di realtà radiofoniche, contribuendo a far conoscere il lavoro del giovane senisese.

Raccontare la Basilicata dall’alto

Alla base di Aero Movie c’è un’idea precisa: raccontare il territorio da una prospettiva diversa, utilizzando la forza delle immagini per riscoprire luoghi, paesaggi e identità.

Il drone diventa così uno strumento per cambiare punto di vista, ma anche per affrontare una questione più profonda: il rapporto tra i giovani e il territorio in cui vivono.

La domanda che accompagna il progetto è significativa: “Cosa accade quando un territorio diventa invisibile a chi lo abita?”

Una riflessione sulla distanza, non necessariamente fisica, che può svilupparsi tra le nuove generazioni e i luoghi della propria quotidianità.

Per Gennaro, raccontare un territorio non significa necessariamente invitare a restare, ma aiutare a comprenderlo. Perché solo ciò che si conosce e si comprende davvero può essere scelto, lasciato o trasformato con consapevolezza.

Un’immagine che diventa orgoglio per Senise

La condivisione di Rocco Papaleo assume quindi un significato che va oltre il semplice apprezzamento di una bella fotografia.

È il riconoscimento del lavoro di un giovane che ha scelto di raccontare la propria terra attraverso un linguaggio contemporaneo e immediato, portando la Basilicata sui social attraverso immagini capaci di parlare a tutti.

E soprattutto è un motivo di orgoglio per Senise, che attraverso lo scatto di Gennaro Castronuovo vede uno dei suoi luoghi simbolo — la diga di Monte Cotugno — uscire dai confini locali e raggiungere un pubblico nazionale.

Un tramonto, una fotografia e la condivisione di un artista lucano. A volte basta un’immagine per ricordarci quanto sia importante guardare con occhi nuovi i luoghi che chiamiamo casa.