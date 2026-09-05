Scatta la storia: ville e palazzi italiani protagonisti di Wiki Loves Monuments 2026

Torna il grande concorso fotografico internazionale promosso dalla comunità Wikimedia. La quindicesima edizione italiana invita a raccontare attraverso le immagini le dimore storiche e gli edifici che custodiscono la memoria del Paese.

Raccontare il patrimonio italiano attraverso la fotografia e renderlo accessibile a tutti. È questo l’obiettivo di Wiki Loves Monuments, la competizione fotografica internazionale promossa da Wikimedia, l’organizzazione che sostiene Wikipedia. Nel 2026 il concorso raggiunge la sua quindicesima edizione e dedica un’attenzione particolare a ville, palazzi e dimore storiche, luoghi che rappresentano una parte importante della memoria e dell’identità culturale italiana.

L’iniziativa è realizzata dai volontari di Wikimedia Italia, con la collaborazione della FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e il patrocinio dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani. La partecipazione è aperta a cittadini, fotografi professionisti e amatoriali e semplici appassionati, chiamati a immortalare i beni culturali presenti sul territorio.

Le fotografie raccolte vengono pubblicate con licenze libere, così da poter essere consultate e riutilizzate senza costi. Le immagini confluiscono principalmente in Wikimedia Commons, il grande archivio multimediale della galassia Wikimedia, e possono contribuire ad arricchire Wikipedia e gli altri progetti dell’organizzazione.

I numeri raccontano la portata raggiunta dall’iniziativa. In Italia sono state raccolte finora più di 300.000 fotografie, che nel complesso hanno ottenuto oltre un miliardo di visualizzazioni su Wikipedia, distribuite in 81 lingue.

Secondo Ferdinando Traversa, presidente di Wikimedia Italia, il valore del progetto va oltre la semplice competizione fotografica: ogni immagine caricata contribuisce infatti alla costruzione di un patrimonio digitale accessibile a milioni di persone. Le fotografie possono essere osservate, approfondite e utilizzate liberamente in diversi contesti e in ogni parte del mondo, rafforzando il principio della condivisione della conoscenza su cui si fondano i progetti Wikimedia.

La precedente edizione italiana ha confermato il forte interesse per l’iniziativa: hanno partecipato oltre 500 fotografi, che hanno caricato più di 26.000 immagini. Un risultato che ha permesso all’Italia di conquistare il primo posto tra i 56 concorsi nazionali per numero di partecipanti e il secondo per quantità di fotografie raccolte.

Anche sul piano internazionale la presenza italiana è stata significativa. In nove edizioni – 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2022, 2023, 2024 e 2025 – almeno una fotografia realizzata in Italia è riuscita a entrare nella graduatoria finale mondiale.

Wikimedia Italia cura la competizione nazionale dal 2012. Il concorso si svolge completamente online e si tiene contemporaneamente in numerosi Paesi. Per l’edizione 2026, le fotografie potranno essere caricate dall’1 al 30 settembre.

Al termine della fase nazionale, una giuria avrà il compito di individuare 10 immagini vincitrici, che rappresenteranno l’Italia nella competizione internazionale.

Un’opportunità, quindi, per fotografare ville, palazzi e altri luoghi storici, ma anche per contribuire concretamente alla conservazione e alla diffusione digitale del patrimonio culturale italiano.

Per regolamento, modalità di partecipazione e informazioni sui monumenti fotografabili è possibile consultare il sito ufficiale di Wiki Loves Monuments.