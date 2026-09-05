Presidente Bardi: Premier Meloni ci trasmette forza e vicinanza

“Un grazie sincero alla Presidente Giorgia Meloni per aver voluto toccare con mano la ferita del nostro territorio.

La sua presenza oggi a Policoro è la dimostrazione di un governo che non si limita alle promesse, ma risponde presente nei momenti di emergenza con rapidità, vicinanza e azioni concrete”.

Con queste parole il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha accolto, alla presenza degli assessori regionali, la Premier Meloni durante il sopralluogo nei luoghi feriti dal violento nubifragio dello scorso 2 settembre.

Bardi ha ribadito la centralità della sinergia tra Regione e Governo centrale per la ripartenza dell’intera area: “Vedere la premier qui, tra la nostra gente, gli agricoltori e i sindaci, trasmette una grande forza a tutta la comunità lucana.

Sentiamo la vicinanza delle istituzioni nazionali e questo ci dà la certezza che la ricostruzione avverrà nei tempi più rapidi possibili.

I lucani sono un popolo forte e dignitoso, che non si piega – ha concluso il Presidente della Regione -.

Con il sostegno diretto del Governo Meloni e il lavoro instancabile della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, dei sindaci e dei tanti volontari, faremo ripartire subito il nostro comparto produttivo, agricolo e turistico”.

Sollecitata dai giornalisti sul contributo dell’esecutivo per la ripresa del territorio, la Presidente Meloni, che ha visitato alcune attività turistiche sul lungomare, ha confermato l’impegno delle istituzioni centrali: “Se siamo qui è per questo.

Sono venuta anche per fare i complimenti a questo territorio: c’è stata una grande voglia di rimboccarsi le maniche, una reazione che non si registra ovunque con questa determinazione”.