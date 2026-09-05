Premier Meloni a Policoro, elogi alla comunità dopo la tromba d’aria: «Subito al lavoro per ripartire»

La presidente del Consiglio ha visitato il territorio colpito dal violento fenomeno atmosferico che nei giorni scorsi ha provocato danni ingenti. Presenti anche il governatore Bardi e le autorità locali.

POLICORO – Una visita per esprimere vicinanza, ma anche per riconoscere la capacità di reazione dimostrata dalla comunità. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Policoro, nel Materano, a pochi giorni dalla tromba d’aria che ha provocato ingenti danni sul territorio, con una stima delle conseguenze economiche nell’ordine di diversi milioni di euro.

Parlando con i giornalisti, Meloni ha sottolineato la risposta immediata della popolazione e delle attività colpite dal maltempo. La premier ha evidenziato come, dopo l’emergenza, cittadini e operatori abbiano mostrato determinazione nel rimboccarsi le maniche, ripristinare quanto possibile e tornare rapidamente al lavoro.

Secondo la presidente del Consiglio, questa capacità di reagire rappresenta un elemento particolarmente significativo, perché non sempre, di fronte a eventi così pesanti, si riesce a recuperare in tempi brevi la voglia di ripartire.

La visita della premier si è svolta in un clima di attenzione verso le necessità del territorio, duramente segnato dal passaggio della tromba d’aria. L’obiettivo è fare il punto sui danni subiti e sulle esigenze delle realtà locali chiamate ora ad affrontare la fase della ricostruzione e del ritorno alla normalità.

Al fianco di Meloni erano presenti il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il sindaco di Policoro Enrico Bianco e il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Caiata.

La presenza delle istituzioni nazionali e regionali ha rappresentato anche un segnale di attenzione nei confronti di cittadini, imprese e operatori che, dopo la violenta ondata di maltempo, sono impegnati nel recupero delle strutture danneggiate e nella ripresa delle attività.