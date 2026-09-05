Beach Volley, Trofeo delle Regioni 2026: la Basilicata in campo con Melidoro, Grieco, Taranto e Votta

È tutto pronto per la 20ª edizione dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni Beach Volley, in programma dal 6 al 9 settembre 2026 al Lido Albatros di Margherita di Savoia (BT), in Puglia.

La Basilicata sarà presente con due coppie, una femminile e una maschile, chiamate a rappresentare il Comitato regionale FIPAV in una delle principali manifestazioni nazionali dedicate al beach volley giovanile, organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) con il supporto del Comitato Regionale FIPAV Puglia.

La rappresentativa femminile

A difendere i colori della Basilicata nel torneo femminile saranno Martina Melidoro e Isabella Grieco, entrambe dell’ASD Gi Elle Volley Policoro.

La rappresentativa maschile

Nel torneo maschile scenderanno invece in campo Tommaso Taranto, dell’ASD Don Michele Botta, e Michele Votta, dell’ASD Bee Volley Tramutola.

Le due coppie saranno accompagnate dai tecnici Domenico Di Sanzo, per il settore femminile, e Pierpaolo De Pace, per il settore maschile, che hanno seguito il percorso di preparazione e qualificazione delle rappresentative lucane.

Un appuntamento nazionale per le giovani promesse del beach volley

Il Trofeo delle Regioni Beach Volley riunisce a Margherita di Savoia le rappresentative regionali provenienti da tutta Italia. Ogni regione presenta una coppia maschile e una femminile, con l’eccezione del Trentino-Alto Adige, che schiera due coppie per categoria.

Saranno quindi 42 le coppie complessivamente in gara, 21 nel torneo maschile e 21 in quello femminile.

La competizione prenderà il via con una prima fase articolata in sette gironi da tre coppie, con due incontri per ciascuna coppia.

Il ranking iniziale sarà determinato sulla base dei risultati delle precedenti edizioni del Trofeo. Al termine della fase a gironi, le coppie accederanno al tabellone a doppia eliminazione, nel quale saranno necessarie due sconfitte per concludere il proprio percorso.

Semifinali e finali sono in programma mercoledì 9 settembre.

Per la Basilicata si tratta di una nuova occasione di confronto con le migliori realtà regionali del movimento giovanile nazionale. Le due coppie lucane partiranno dal 17° posto del ranking, sia nel torneo femminile sia in quello maschile, in virtù del piazzamento ottenuto nell’edizione 2025.

Il precedente del 2025

La scorsa edizione, disputata a Locri, in Calabria, ha visto il successo dell’Emilia-Romagna nel torneo femminile e della Lombardia nel torneo maschile.

Per la Lombardia si è trattato del secondo successo consecutivo nella competizione maschile, dopo quello conquistato nel 2024.

La Basilicata ha chiuso l’edizione 2025 al 17° posto in entrambe le classifiche, risultato dal quale riparte il percorso delle rappresentative lucane in vista dell’appuntamento di Margherita di Savoia.

La dichiarazione del presidente Antonio Lopardo

«Il Trofeo delle Regioni rappresenta un appuntamento importante nel percorso di crescita dei nostri giovani atleti – dichiara Antonio Lopardo, presidente del Comitato Regionale FIPAV Basilicata –. La convocazione di Martina, Isabella, Tommaso e Michele è il risultato del lavoro svolto negli ultimi mesi attraverso il percorso di selezione e preparazione regionale. Ora avranno l’opportunità di confrontarsi con le migliori rappresentative italiane e di vivere un’esperienza sportiva e formativa di grande valore. A loro e ai tecnici Domenico Di Sanzo e Pierpaolo De Pace rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo».

L’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni Beach Volley

Nata nel 2004, l’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni Beach Volley è la principale manifestazione nazionale dedicata alle rappresentative regionali giovanili di beach volley.

Nel corso degli anni il Trofeo ha assunto un ruolo significativo anche nei percorsi federali di selezione e qualificazione dei giovani talenti, offrendo ai migliori atleti e alle migliori atlete dei Comitati regionali la possibilità di confrontarsi in un contesto nazionale.

Dopo la sospensione successiva all’edizione 2019, la manifestazione è tornata nel 2023 e ha visto, nelle ultime edizioni, i successi di Veneto, Marche, Lombardia ed Emilia-Romagna.

La ventesima edizione è pronta ora a portare nuovamente sulla sabbia di Margherita di Savoia le giovani rappresentative regionali, con la Basilicata pronta a vivere da protagonista il proprio percorso nel Trofeo.