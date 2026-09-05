Assessore Latronico: Premier Meloni a Policoro, il governo è qui

«In vista dell’incontro di questa mattina a Policoro, esprimo il mio sincero apprezzamento per la scelta della presidente Giorgia Meloni di raggiungere la città ad appena tre giorni dalla violenta tromba d’aria che ha colpito il territorio.

La sua presenza rappresenta un segnale politico e istituzionale di straordinaria importanza: è la dimostrazione concreta di un Governo che non osserva i problemi da lontano, ma raggiunge le comunità, ascolta direttamente le persone e lavora per costruire risposte tempestive».

Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute, alle Politiche per la Persona e al Pnrr, Cosimo Latronico, in vista dell’incontro con la presidente del Consiglio in programma alle ore 12 al San Vincenzo Resort di Policoro, al quale prenderanno parte rappresentanti istituzionali, esponenti politici, imprenditori, operatori economici e cittadini.

«La tromba d’aria del 2 settembre ha inferto un colpo durissimo a una delle realtà più dinamiche e strategiche del cuore del Metapontino, provocando danni per milioni di euro alle aziende agricole, alle attività turistiche, a numerose altre imprese, alle strutture pubbliche e alle famiglie.

Subito dopo l’importante appuntamento di ieri sera a Bari, la presidente Meloni ha voluto raggiungere personalmente Policoro per verificare la situazione, ascoltare la comunità colpita e avviare un confronto sui ristori, sulle provvidenze e su tutte le azioni che il Governo potrà mettere in campo per sostenere la ripartenza».

«Quando si amministra una comunità – prosegue Latronico – occorre conoscere i problemi reali, parlare con chi li vive e assumersi la responsabilità delle risposte. Giorgia Meloni ha mostrato ancora una volta la sensibilità e l’attenzione che ha sempre riservato alle popolazioni colpite dalle calamità naturali.

La rapidità con cui ha assicurato la propria presenza a Policoro, a soli tre giorni dalla tromba d’aria, conferma il profilo di un Governo profondamente ancorato ai territori e vicino alla gente, soprattutto nei momenti più difficili».

«Policoro e il Metapontino – conclude Latronico – hanno bisogno di strumenti concreti per rialzarsi e tornare a produrre, lavorare e creare sviluppo.

La filiera istituzionale, dal Governo nazionale alla Regione Basilicata e agli enti locali, è pronta a operare con unità, determinazione e rapidità, affinché nessuna impresa, nessuna famiglia e nessun lavoratore restino soli di fronte alle conseguenze della tromba d’aria».