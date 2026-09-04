Un bando per la Val d’Agri, un corto con Riccardo Scamarcio e un documentario alle Giornate degli Autori

La Lucana Film Commission parteciperà all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con l’incontro “Quando il cinema è territorio”, in programma domenica 6 settembre, alle ore 14, nella Sala Tropicana 1 dell’Italian Pavilion, presso l’Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

Un appuntamento che porterà a Venezia alcune delle principali iniziative messe in campo dalla Lucana Film Commission per sostenere il settore audiovisivo, rafforzare il rapporto tra cinema e territorio e promuovere la Basilicata attraverso nuove produzioni, progetti rivolti al pubblico e opere capaci di raccontarne storia e identità.

Al panel interverranno Chiara Sbarigia, presidente di APA, Margherita Gina Romaniello, presidente della Lucana Film Commission, e l’attore e produttore Riccardo Scamarcio.

«Essere a Venezia significa portare la Basilicata in uno dei luoghi più importanti del cinema internazionale e raccontare il percorso che stiamo costruendo per fare dell’audiovisivo uno strumento sempre più forte di valorizzazione e sviluppo del territorio – sottolinea la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Gina Romaniello –.

Lo facciamo presentando iniziative concrete: dal bando dedicato alla Val d’Agri ai progetti per le sale e per la formazione del pubblico, fino a un’opera che ci permette di riscoprire, attraverso il cinema, il legame tra Federico II e la Basilicata.

Venezia rappresenta una vetrina straordinaria per mostrare le potenzialità della nostra regione e consolidarne il ruolo nel panorama cinematografico e audiovisivo».

Nel corso dell’incontro sarà presentato il bando PO Val d’Agri, l’intervento da 1,5 milioni di euro destinato ad ambientare storie e realizzare film, serie, documentari e cortometraggi nell’area dei 35 Comuni della Basilicata interessati dall’iniziativa.

Un’opportunità pensata per attrarre produzioni e fare del territorio non soltanto una location, ma una componente centrale dei progetti audiovisivi.

Spazio anche a “Meet Us at Cinema & Screenbook”, i due progetti della Lucana Film Commission dedicati all’audience development e alla film education, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra il pubblico, le sale cinematografiche lucane e il linguaggio audiovisivo.

A completare il programma sarà il racconto di un progetto dedicato alla figura dell’imperatore Federico II e al suo rapporto con la Basilicata. Riccardo Scamarcio interverrà in qualità di co-produttore e interprete del making of “Sulle tracce di Federico II in Basilicata”. Al termine del panel sarà proiettata l’opera, della durata di 20 minuti, con Riccardo Scamarcio e la regia di Francesco Lopez.

La presenza della Lucana Film Commission al Lido proseguirà sabato 11 settembre, quando la Fondazione accompagnerà l’anteprima nazionale del documentario “Uno si distrae al bivio”, scritto e diretto dalla regista lucana Alessandra Lancellotti e selezionato nella prestigiosa rassegna “Giornate degli Autori”, giunta alla 23ª edizione.

«Siamo particolarmente orgogliosi – continua la presidente della LFC – di essere presenti a Venezia accanto ad Alessandra Lancellotti, raffinata autrice e regista lucana che ha già all’attivo dieci anni di successi.

Il suo “Uno si distrae al bivio” racconta, attraverso uno stile western, l’ambiente contadino che trovò nel poeta lucano Rocco Scotellaro il suo più grande ed efficace narratore. Un’opera che porta sul grande schermo una parte profonda della nostra terra e che siamo felici di accompagnare in una vetrina così prestigiosa».

“Uno si distrae al bivio” è uno dei progetti vincitori del bando “Lucana Doc” della Lucana Film Commission, iniziativa attraverso la quale la Fondazione sostiene la produzione documentaristica e la capacità degli autori di raccontare la Basilicata, le sue storie e la sua identità.