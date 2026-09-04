Presidente Bardi su record longevità del governo Meloni

Nell’esprimere le sue congratulazioni alla Presidente Meloni e a tutti i Ministri che oggi, a Bari, celebreranno lo storico traguardo, Bardi sottolinea l’importanza dell’attenzione costante dimostrata dal governo nei confronti del Sud e della Basilicata.

E augura alla premier e a tutta la squadra di governo di proseguire con lo stesso impegno e la stessa determinazione al servizio della nazione.