POLITICA
Presidente Bardi su record longevità del governo Meloni
Il presidente: “Un primato che testimonia il valore della stabilità politica e istituzionale, elemento essenziale per dare continuità alle riforme, garantire credibilità al Paese e sostenere lo sviluppo dei territori, a partire dalle regioni del Mezzogiorno”.
“Un primato che testimonia il valore della stabilità politica e istituzionale, elemento essenziale per dare continuità alle riforme, garantire credibilità al Paese e sostenere lo sviluppo dei territori, a partire dalle regioni del Mezzogiorno”.
Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta il record di longevità consecutiva di un governo nella storia della Repubblica Italiana: “La stabilità dell’esecutivo nazionale guidato da Giorgia Meloni – prosegue Bardi – rappresenta un punto di riferimento solido anche per le amministrazioni regionali, consentendo di programmare interventi strategici a lungo termine e di affrontare con determinazione le sfide economiche e sociali”.
Nell’esprimere le sue congratulazioni alla Presidente Meloni e a tutti i Ministri che oggi, a Bari, celebreranno lo storico traguardo, Bardi sottolinea l’importanza dell’attenzione costante dimostrata dal governo nei confronti del Sud e della Basilicata.
E augura alla premier e a tutta la squadra di governo di proseguire con lo stesso impegno e la stessa determinazione al servizio della nazione.