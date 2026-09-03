XV R.I.M.A. | Tricarico, 4-5 settembre 2026

TRICARICO (MT) – Il 4 e 5 settembre 2026 Tricarico torna al centro della scena internazionale delle culture popolari con la XV edizione del R.I.M.A. – Raduno Internazionale delle Maschere Antropologiche.

Il Raduno amplia quest’anno la propria dimensione internazionale, con la partecipazione di delegazioni provenienti da Bulgaria, Portogallo, Spagna, Perù, Ecuador e Bolivia, affiancate dai numerosi gruppi italiani presenti alla XV edizione. Due giornate nel segno dell’incontro tra maschere, ritualità e tradizioni differenti.

Il programma si apre venerdì 4 settembre alle 19:00, alla Villetta Gen. Massaioli, con il saluto alle delegazioni.

Alle 20:00, in Viale Regina Margherita, apre l’Area Food. Prima del concerto dei Cantori di Carpino, in Piazza Garibaldi arriva anche Il Cervellone, il quiz game gestito da Festidea di Potenza, con domande dedicate al RIMA, alle maschere e alle curiosità del Raduno. Prevista anche una versione mattutina il giorno seguente dedicata ai bambini.

Alle 21:00 il concerto dei Cantori di Carpino e, dalle 23:00, il RIMA Party di Radio Potenza Centrale con Paul DB vocalist e Gianni Manuel.

Radio Potenza Centrale sarà partner della XV edizione del R.I.M.A., con dirette social, interviste e contenuti dedicati all’arrivo delle delegazioni e agli appuntamenti del 4 settembre, mentre il 5 curerà la diretta dalla mattina e la cronaca della grande sfilata.

Sabato 5 settembre, alle 10:30, alla Villetta Comunale Gen. Massaioli, tornano i Dialoghi Antropologici, realizzati con UNIBAS-DIUSS. Il tema di quest’anno è “Le tentazioni del turismo”, una riflessione sul rapporto tra valorizzazione turistica e autenticità del patrimonio immateriale.

La domanda al centro del confronto sarà come rendere i riti accessibili a un pubblico sempre più ampio senza modificarne la matrice identitaria, i tempi e il significato per la comunità che li custodisce.

Alle 12:30, al Piazzale Salomone, spazio ai ritmi afro-brasiliani di Bateria PegaOnda, che accompagnerà anche l’apertura della sfilata.

Alle 16:00, al Piazzale Torre Normanna, il raduno delle delegazioni precederà il momento più atteso: alle 17:30 attraverserà Viale Regina Margherita la grande sfilata internazionale.

Dal mondo arriveranno i Survakari del villaggio di Svetlya dalla Bulgaria, l’Entroido de Samede dalla Galizia, A Velha, o Bailador e a Bailadeira e i Pauliteiros Mirandeses de Palaçoulo dal Portogallo, l’Associazione A.P.I.E. dall’Ecuador, l’Associazione Folklórica Boliviana Nueva Esperanza dalla Bolivia e La Dama e il Galán – la coppia della Marinera dal Perù.

Dall’Italia sfileranno l’Associazione MA.BI. Mascarata Serinese dalla Campania, il Pust di Rodda dal Friuli-Venezia Giulia, I Gigantes, S’Ainu Orriadore e i Mamutzones dalla Sardegna, Il Diavolo di Tufara dal Molise, A Maschira – Carnevale Cattafese e I Giardinieri di Salemi dalla Sicilia, oltre alla farsa carnevalesca di Eboli.

A rappresentare la Basilicata saranno invece Le Maschere di Tricarico e I Domini di Lavello.

Un corteo che riunirà a Tricarico tradizioni e ritualità provenienti da Paesi e territori diversi, attraversando confini geografici e culturali.

Alle 21:00, in Piazza Garibaldi, concerto dei Musicamanovella, seguito dalle 23:00 dal RIMA Party con DJ ICE e vocalist Anto DJ.

Il RIMA 2026 sarà accompagnato anche da alcuni progetti che guardano alla memoria e ai nuovi linguaggi.

Sara installato il ChitChat Video, realizzato da Luca Acito di Studio Antani: un vecchio telefono trasformato in video booth, collocato lungo il percorso della sfilata, attraverso il quale maschere e visitatori potranno lasciare brevi videomessaggi.

Alla Villetta Comunale sarà allestita una mostra fotografica diffusa con immagini delle passate edizioni realizzate, tra gli altri, da Claudio Focarazzo, Giuseppe Soldo, Lorenzo Scaraggi, Michele Degrazia e altri.

Alla mostra fotografica si affiancheranno le illustrazioni dell’immaginario di Mastro Nicola di Kalura Meridionalismo.

Per programma completo, aggiornamenti e informazioni: www.prolocotricarico.it e i canali social della Pro Loco Tricarico.