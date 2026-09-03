Maltempo nel Metapontino, ricognizione danni

«La presenza sul territorio deve tradursi in azioni concrete. Questa mattina abbiamo avviato una ricognizione puntuale dei danni e, attraverso le interlocuzioni attivate, è già emersa la disponibilità del Consorzio di Bonifica della Basilicata a intervenire nelle aree maggiormente colpite e a sospendere le quote del canone irriguo per le aziende danneggiate».

È quanto dichiara l’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, al termine degli incontri e dei sopralluoghi effettuati questa mattina a Policoro, dopo il violento nubifragio che il 2 settembre ha investito la città e una parte del Metapontino.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, l’assessore regionale Cosimo Latronico, il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e i rappresentanti della Coldiretti Basilicata, di CIA, di Copagri Basilicata e di Confagricoltura Basilicata.

Al sopralluogo ha preso parte anche Giuseppe Matarazzo, funzionario del Dipartimento Politiche Agricole competente per gli eventi calamitosi, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e agli imprenditori del territorio.

Le verifiche hanno interessato alcune delle zone maggiormente colpite, tra cui le località 𝗔𝗰𝗶𝗻𝗮𝗽𝘂𝗿𝗮, Contrada Trieste e zona Sant’Anna dove il vento, la grandine e la pioggia battente hanno provocato danni rilevanti alle coltivazioni e alle strutture produttive.

«Abbiamo visto tunnel e serre sventrati, armature in ferro piegate, coperture divelte e danni anche a magazzini e capannoni aziendali. – ha detto l’assessore – Le testimonianze raccolte direttamente dagli imprenditori confermano la gravità di quanto accaduto».

A seguito delle interlocuzioni avviate da Cicala, il presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata, Giuseppe Musacchio, pur non presente all’incontro, ha comunicato la disponibilità dell’Ente a intervenire nelle aree urbane ed extraurbane maggiormente colpite. Gli interventi saranno programmati sulla base delle segnalazioni trasmesse dal sindaco di Policoro Enrico Bianco, quale autorità comunale di Protezione civile, e in raccordo con le strutture competenti.

Il presidente Musacchio ha inoltre espresso la disponibilità a procedere alla sospensione delle quote del canone irriguo a favore delle aziende agricole danneggiate, secondo modalità che saranno definite attraverso i conseguenti atti del Consorzio.

«Si tratta – ha aggiunto – di una prima risposta concreta, che dovrà ora essere tradotta rapidamente nei necessari provvedimenti. Ringrazio il presidente Musacchio per la disponibilità manifestata e per aver messo le strutture e i mezzi del Consorzio al servizio delle aree maggiormente colpite».

Le segnalazioni riguardano anche colture quali kiwi, cucurbitacee, ortaggi e altre produzioni presenti nella zona. L’esatta estensione delle superfici interessate e il valore economico delle perdite saranno definiti attraverso la ricognizione tecnica.

«L’evento – ha ripreso Cicala – si è verificato in un momento particolarmente delicato. Molte aziende avevano già completato, o stavano completando, la preparazione dei tunnel destinati alle colture autunno-vernine, a partire dalla fragola. Nelle prossime settimane dovranno iniziare i trapianti: bisogna quindi accelerare, perché ai danni già subiti non si aggiunga anche la perdita della prossima campagna produttiva».

L’Assessorato e il Dipartimento Politiche Agricole lavoreranno, in raccordo con il Comune, le organizzazioni professionali e le imprese, alla raccolta e alla verifica delle segnalazioni. Saranno definite le modalità operative attraverso le quali le aziende potranno documentare i danni subiti e saranno esaminati tutti gli strumenti previsti dalla normativa.

«Soltanto dopo aver qualificato tecnicamente l’evento e quantificato i danni – precisa l’assessore – potremo verificare se ricorrano i presupposti per gli atti successivi, compresa l’eventuale proposta di declaratoria. Vogliamo seguire un percorso serio, rapido e documentato».

Cicala ha richiamato anche la vicinanza espressa dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, che ha assicurato che il Ministero non abbandonerà gli agricoltori colpiti.

«Ringrazio – ha concluso – il sindaco Enrico Bianco, il collega Cosimo Latronico, il presidente Francesco Mancini, le organizzazioni professionali agricole e gli imprenditori per la collaborazione. Un ringraziamento anche al presidente Giuseppe Musacchio per la disponibilità immediatamente assicurata. Continueremo a seguire direttamente la situazione: la vicinanza deve tradursi in metodo, responsabilità e risposte concrete per il sistema agricolo del Metapontino».