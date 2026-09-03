Maltempo nel Metapontino, ricognizione danni
Sopralluoghi e incontri questa mattina a Policoro, dopo il violento nubifragio di ieri. Cicala: "Il Consorzio di Bonifica della Basilicata ha manifestato la volontà a intervenire nelle aree maggiormente colpite e a sospendere le quote del canone irriguo per le aziende colpite".
«La presenza sul territorio deve tradursi in azioni concrete. Questa mattina abbiamo avviato una ricognizione puntuale dei danni e, attraverso le interlocuzioni attivate, è già emersa la disponibilità del Consorzio di Bonifica della Basilicata a intervenire nelle aree maggiormente colpite e a sospendere le quote del canone irriguo per le aziende danneggiate».
È quanto dichiara l’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, al termine degli incontri e dei sopralluoghi effettuati questa mattina a Policoro, dopo il violento nubifragio che il 2 settembre ha investito la città e una parte del Metapontino.
All’incontro hanno partecipato il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, l’assessore regionale Cosimo Latronico, il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e i rappresentanti della Coldiretti Basilicata, di CIA, di Copagri Basilicata e di Confagricoltura Basilicata.
Al sopralluogo ha preso parte anche Giuseppe Matarazzo, funzionario del Dipartimento Politiche Agricole competente per gli eventi calamitosi, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e agli imprenditori del territorio.
Le verifiche hanno interessato alcune delle zone maggiormente colpite, tra cui le località 𝗔𝗰𝗶𝗻𝗮𝗽𝘂𝗿𝗮, Contrada Trieste e zona Sant’Anna dove il vento, la grandine e la pioggia battente hanno provocato danni rilevanti alle coltivazioni e alle strutture produttive.
«Abbiamo visto tunnel e serre sventrati, armature in ferro piegate, coperture divelte e danni anche a magazzini e capannoni aziendali. – ha detto l’assessore – Le testimonianze raccolte direttamente dagli imprenditori confermano la gravità di quanto accaduto».
A seguito delle interlocuzioni avviate da Cicala, il presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata, Giuseppe Musacchio, pur non presente all’incontro, ha comunicato la disponibilità dell’Ente a intervenire nelle aree urbane ed extraurbane maggiormente colpite. Gli interventi saranno programmati sulla base delle segnalazioni trasmesse dal sindaco di Policoro Enrico Bianco, quale autorità comunale di Protezione civile, e in raccordo con le strutture competenti.
Il presidente Musacchio ha inoltre espresso la disponibilità a procedere alla sospensione delle quote del canone irriguo a favore delle aziende agricole danneggiate, secondo modalità che saranno definite attraverso i conseguenti atti del Consorzio.
«Si tratta – ha aggiunto – di una prima risposta concreta, che dovrà ora essere tradotta rapidamente nei necessari provvedimenti. Ringrazio il presidente Musacchio per la disponibilità manifestata e per aver messo le strutture e i mezzi del Consorzio al servizio delle aree maggiormente colpite».
Le segnalazioni riguardano anche colture quali kiwi, cucurbitacee, ortaggi e altre produzioni presenti nella zona. L’esatta estensione delle superfici interessate e il valore economico delle perdite saranno definiti attraverso la ricognizione tecnica.
«L’evento – ha ripreso Cicala – si è verificato in un momento particolarmente delicato. Molte aziende avevano già completato, o stavano completando, la preparazione dei tunnel destinati alle colture autunno-vernine, a partire dalla fragola. Nelle prossime settimane dovranno iniziare i trapianti: bisogna quindi accelerare, perché ai danni già subiti non si aggiunga anche la perdita della prossima campagna produttiva».
L’Assessorato e il Dipartimento Politiche Agricole lavoreranno, in raccordo con il Comune, le organizzazioni professionali e le imprese, alla raccolta e alla verifica delle segnalazioni. Saranno definite le modalità operative attraverso le quali le aziende potranno documentare i danni subiti e saranno esaminati tutti gli strumenti previsti dalla normativa.
«Soltanto dopo aver qualificato tecnicamente l’evento e quantificato i danni – precisa l’assessore – potremo verificare se ricorrano i presupposti per gli atti successivi, compresa l’eventuale proposta di declaratoria. Vogliamo seguire un percorso serio, rapido e documentato».
Cicala ha richiamato anche la vicinanza espressa dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, che ha assicurato che il Ministero non abbandonerà gli agricoltori colpiti.
«Ringrazio – ha concluso – il sindaco Enrico Bianco, il collega Cosimo Latronico, il presidente Francesco Mancini, le organizzazioni professionali agricole e gli imprenditori per la collaborazione. Un ringraziamento anche al presidente Giuseppe Musacchio per la disponibilità immediatamente assicurata. Continueremo a seguire direttamente la situazione: la vicinanza deve tradursi in metodo, responsabilità e risposte concrete per il sistema agricolo del Metapontino».