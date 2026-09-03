La Direzione Generale Amministrazione Digitale, attraverso l’Ufficio Transizione digitale, servizi informativi e comunicazione, promuove due incontri dedicati alla presentazione delle Linee guida regionali sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella Regione Basilicata, uno strumento operativo pensato per accompagnare l’innovazione digitale dell’amministrazione nel rispetto dei principi di efficacia, trasparenza, sicurezza e responsabilità.

Il primo appuntamento è in programma martedì 15 settembre 2026, a Potenza, dalle 10.30 alle 13.00, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata. Il secondo incontro si terrà martedì 22 settembre 2026, a Matera, nella Sala Conferenze della Casa delle Tecnologie Emergenti, dalle ore 10.30 alle 13.00.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali e gli interventi del dirigente generale dell’Amministrazione Digitale, Michele Busciolano e di Emilia Piemontese, dirigente Ufficio Transizione digitale, servizi informativi e comunicazione che illustreranno le attività in corso e i principali progetti portati avanti dalla struttura regionale in materia di innovazione e digitalizzazione.

Seguirà la presentazione delle Linee guida regionali sull’Intelligenza Artificiale, affidata al Responsabile DPO, Nicola Petrizzi, che ne illustrerà finalità, contenuti e ambiti applicativi, evidenziando le opportunità offerte dall’IA per il miglioramento dell’azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

Un focus specifico sarà dedicato all’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo in materia di Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione agli adempimenti e alle novità di interesse per la Pubblica Amministrazione. L’approfondimento analizzerà gli aspetti regolatori e le implicazioni operative per gli enti pubblici.

La giornata si concluderà con una sessione formativa e operativa, coordinata da Maurizio Argoneto, dedicata all’utilizzo pratico di strumenti e applicazioni di Intelligenza Artificiale di interesse per le attività regionali.

“I due incontri rivolti a dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni locali – dichiara Busciolano – si inseriscono in una visione di innovazione responsabile e puntano ad accrescere la conoscenza e le competenze del personale della PA per favorire sempre di più l’adozione dell’IA in modo conforme alla normativa vigente, tutelando i diritti delle persone e valorizzando l’innovazione come leva di creazione di valore pubblico”.

Dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni locali sono invitati a registrarsi e a confermare la propria presenza compilando il modulo di partecipazione: https://forms.cloud.microsoft/e/zxqPThjYVu

Per approfondimenti, è possibile scaricare le linee guida dalla pagina dedicata ai progetti IA della Direzione Amministrazione Digitale presente sul portale istituzionale: https://www.regione.basilicata.it/?temi-dgad=dati-e-intelligenza-artificiale/intelligenza-artificiale