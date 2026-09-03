In alto i calici a Orsara di Puglia tra bollicine, musica e tipicità

ORSARA DI PUGLIA (Fg) –Largo San Michele con la monumentale Abbazia dedicata all’Arcangelo, la luce che ammanta di riflessi dorati il cuore del centro storico, il tintinnio dei brindisi che levano in alto i calici: sabato 5 settembre, dalle ore 20, la Festa del Vino con la Galleria Enogastronomica Orsarese celebrerà la sua 39esima edizione.

Bianchi, rossi e bollicine di alcune tra le migliori cantine del territorio accompagneranno la degustazione delle pietanze tipiche preparate dai ristoratori di Orsara.

A rendere più ‘frizzante’ l’atmosfera, oltre al venticello fresco proveniente dai boschi circostanti, ci sarà la musica: fino a tarda notte, in Largo San Michele si alterneranno la Luciomania Band (con i successi di Battisti e Dalla), il New Folk Project e, infine, il dj set di Frankie D. Suggestioni, storia e colori, inoltre, si fonderanno nel videomapping che potrà essere ammirato sulle antiche architetture dell’Abbazia Sant’Angelo dalle ore 21, orario in cui le previsioni meteo promettono una temperatura di 24 gradi a Orsara di Puglia.

IL PERCORSO. La Galleria Enogastronomica Orsarese, rigorosamente all’aperto, aprirà i battenti in Largo San Michele alle ore 20. Il percorso delle degustazioni vedrà protagoniste cinque realtà della ristorazione e cinque cantine. Le pietanze della tipicità saranno preparate da Agriturismo Monte Preisi, Ristorante Borgo Antico, Agriturismo Posta Guevara, Masseria del Gusto e Pane e Salute; i vini e le bollicine che riempiranno i calici sono quelli delle cantine Alberto Longo, D’Araprì, Il Tuccanese, Peppe Zullo e Tenuta Ferrero.

LA STORIA. La prima Festa del Vino, a Orsara di Puglia, fu organizzata nel 1988. A differenza di quanto accadeva alla fine degli anni ’80, col nuovo secolo l’evento ha acquisito una dimensione molto più ampia.

Sono arrivati visitatori da tutta la Capitanata, ma anche dalle altre province e dalle vicine regioni di Campania e Molise. I vini orsaresi, oggi, sono certificati, hanno ottenuto il marchio Daunia Igt (Identificazione Geografica Tipica) e una parte cospicua della produzione è destinata al mercato esterno.

La Galleria Enogastronomica, al contrario del passato, valorizza non solo le produzioni vitivinicole di Orsara ma si è trasformata in piattaforma ideale per promuovere anche le eccellenze espresse da tutta la Puglia.

L’offerta delle tipicità gastronomiche orsaresi, inoltre, si è ampliata, professionalizzata ed è andata qualificandosi tra le migliori in provincia di Foggia.

Un riconoscimento arrivato non solo dall’assegnazione del marchio “Cittaslow”, ma anche dall’apprezzamento dei visitatori che sono arrivati sempre più numerosi e dalla valutazione di esperti che hanno inserito i ristoranti orsaresi nelle guide enogastronomiche nazionali.