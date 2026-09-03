Dialoghi Antropologici R.I.M.A. | Tricarico, 5 settembre 2026

TRICARICO (MT) – Il R.I.M.A. – Raduno Internazionale delle Maschere Antropologiche non è soltanto una grande festa popolare. Accanto alle sfilate, ai campanacci, alla musica e all’incontro tra culture diverse, il Raduno rinnova anche quest’anno il suo spazio dedicato alla riflessione sui temi legati alla tutela, alla valorizzazione e alla trasmissione delle culture popolari.

Sabato 5 settembre 2026, alle 10:30, alla Villetta Comunale Gen. Massaioli, tornano i Dialoghi Antropologici, realizzati con UNIBAS-DIUSS. Il tema scelto per la XV edizione è “Le tentazioni del turismo”: una riflessione sul rapporto, spesso complesso, tra la crescita dell’interesse turistico verso i patrimoni immateriali e la necessità di preservarne autenticità, significato e funzione per le comunità che li custodiscono.

Le maschere di Tricarico, con le vacche e i tori che ogni 17 gennaio attraversano il paese in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, possono essere assunte a titolo esemplificativo di una cultura agro-pastorale e di un rito profondamente radicato nella storia della comunità.

Non nascono come spettacolo destinato a un pubblico esterno, ma come pratica collettiva, riconosciuta e vissuta dalla comunità.

È proprio nel passaggio da rito a patrimonio da valorizzare turisticamente che si apre una questione centrale: come rendere queste manifestazioni accessibili a un pubblico sempre più ampio senza modificarne la matrice identitaria, i tempi e il significato?

Il turismo può rappresentare una straordinaria occasione di conoscenza, sostegno e trasmissione delle tradizioni, ma porta con sé anche alcune “tentazioni”: la spettacolarizzazione del rito, la ricerca di una maggiore attrattività, la trasformazione dei tempi e delle modalità della festa, fino alla possibilità di replicare o adattare una tradizione per rispondere alle esigenze del mercato e dei visitatori.

I Dialoghi Antropologici intendono interrogarsi proprio su questo confine, senza contrapporre in maniera rigida turismo e autenticità, ma cercando di comprendere quali strumenti possano consentire alle comunità di crescere e aprirsi all’esterno senza perdere il controllo sul proprio patrimonio culturale.

Ad aprire e moderare il confronto sarà Giuseppe Fedele, volontario della Pro Loco Tricarico.

A confrontarsi sul tema saranno Vita Santoro, Coordinatrice del progetto Masks (Unibas); Marina Berardi, antropologa e fotografa; Antonio Di Biase, della Cooperativa Nuova Atlantide; Donatello Caivano, amministratore de Il Volo dell’Angelo; Leo Montemurro, Presidente CNA Basilicata; Lorenzo Scaraggi, giornalista e documentarista; Federico Santangelo, giornalista e volontario della Pro Loco; Gaetano Armenio, editore e comunicazione Masks.

Un confronto tra competenze e prospettive differenti, che mette in dialogo antropologia, cultura, comunicazione, impresa, turismo e territorio, partendo dall’esperienza concreta di chi opera nella tutela e nella valorizzazione delle culture popolari.

I Dialoghi Antropologici rappresentano uno dei momenti attraverso cui il Raduno prova a dare una risposta a queste domande, riaffermando l’idea che la valorizzazione di una tradizione non possa prescindere dalle persone e dai significati che quella tradizione continua ad avere nel presente.

A chiudere l’incontro saranno i saluti di Paolo Paradiso, Sindaco di Tricarico.

Il confronto si inserisce nel programma della XV edizione del R.I.M.A., che il 4 e 5 settembre porterà a Tricarico maschere, ritualità e culture popolari dall’Italia, dall’Europa e dall’America Latina, con la partecipazione di delegazioni provenienti da Bulgaria, Portogallo, Spagna, Perù, Ecuador e Bolivia.

Per programma completo, aggiornamenti e informazioni: www.prolocotricarico.it e i canali social della Pro Loco Tricarico.