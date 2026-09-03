CLUB ITALIA DEL SUD, MARCO ORLANDO ENTRA NELLO STAFF FEDERALE

Dalla Basilicata a un progetto federale dedicato al futuro della pallavolo femminile.

È questo il nuovo percorso che attende Marco Orlando, nominato dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) Assistente Allenatore del Club Italia del Sud per la stagione sportiva 2026/2027.

Un incarico che porta il tecnico lucano all’interno di uno staff di rilievo nazionale, guidato dal Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Femminili Marco Mencarelli e dal tecnico federale Gaetano Gagliardi, e che rappresenta un riconoscimento importante per un percorso costruito negli anni sui campi della Basilicata e non solo.

La nomina, deliberata dal Consiglio Federale, decorre dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2027. Orlando entra così a far parte dello staff impegnato nel progetto federale rivolto alla qualificazione e alla crescita delle giovani atlete del Mezzogiorno.

«Sono enormemente grato per la fiducia accordatami con questo incarico e felicissimo di poter fare questo percorso, che sarà altamente formativo e intenso», commenta Marco Orlando.

Per il tecnico lucano si tratta del riconoscimento di un’esperienza maturata attraverso anni di attività nei club e nelle selezioni territoriali.

Orlando ha lavorato a lungo con l’ASD Santa Maria Volley, contribuendo alla conquista del campionato di Serie D e della promozione in Serie C, oltre alla vittoria di una Coppa Italia di Divisione femminile. Parallelamente ha collaborato con la Virtus Potenza come secondo allenatore in Serie B e scoutman e ha fatto parte per tre anni dello staff della selezione regionale femminile della Basilicata.

Successivamente, con la PM Volley Potenza, ha arricchito ulteriormente il proprio percorso, ottenendo una salvezza nel campionato di Serie C Puglia, una salvezza in Serie C Campania, una vittoria del campionato di Serie D, una Coppa Campania, una Supercoppa Campania e due Coppe Basilicata.

Un cammino sviluppato tra campionati, attività di club e selezioni regionali che oggi trova una nuova prospettiva all’interno di un progetto federale rivolto alla formazione e alla qualificazione delle giovani promesse del Mezzogiorno.

Il Club Italia del Sud è infatti il programma pilota della FIPAV dedicato alla qualificazione delle giovani atlete delle regioni meridionali.

Il progetto coinvolge Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia e nasce con l’obiettivo di accompagnare le giocatrici più interessanti del territorio in un percorso di crescita condiviso con le rispettive società, lavorando sulla didattica del movimento e offrendo ai tecnici federali ulteriori elementi utili ai processi di qualificazione.

Per la stagione 2026/2027 sono previsti sei stage itineranti: il primo si svolgerà in Campania dal 28 settembre al 2 ottobre 2026, mentre la Basilicata ospiterà il secondo appuntamento, dal 23 al 27 novembre 2026. Seguiranno gli stage in Sicilia, Puglia, Molise e Calabria, prima dell’attività estiva prevista nel luglio 2027.

In ciascuna tappa sarà coinvolto un gruppo di circa 20-24 atlete, attraverso periodi di attività collegiale, allenamenti e momenti di formazione rivolti anche ai tecnici del territorio. Un percorso che mette in relazione il lavoro dei club con quello federale e che punta a creare occasioni concrete di crescita per le giovani giocatrici e per i tecnici coinvolti.

«Per Marco è un incarico importante, che valorizza un percorso tecnico costruito negli anni con continuità, esperienza e presenza sul territorio», sottolinea il presidente del Comitato Regionale FIPAV Basilicata, Antonio Lopardo.

«Siamo felici che una professionalità cresciuta nella nostra regione possa oggi mettere le proprie competenze a disposizione di uno staff federale di questo livello e di un progetto nazionale dedicato alle giovani atlete del Mezzogiorno. A Marco rivolgiamo le nostre congratulazioni e l’augurio di buon lavoro per questa nuova esperienza».

La nomina di Orlando rappresenta così un motivo di soddisfazione per tutto il Comitato Regionale FIPAV Basilicata, che vede una competenza maturata sul territorio entrare a far parte di un progetto federale con una prospettiva nazionale e fortemente orientato alla costruzione del futuro della pallavolo femminile.