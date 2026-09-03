Caldo intenso sull’Italia, termometri fino a 37°C: la svolta attesa dopo il 9 settembre

L’estate non sembra ancora intenzionata a lasciare il posto a temperature più miti.

Nei prossimi giorni l’Italia sarà infatti interessata da una nuova fase di caldo intenso, con valori massimi diffusamente compresi tra 35 e 37°C e temperature che, in alcune zone, potrebbero portarsi ben al di sopra della media stagionale.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, l’anticiclone di matrice africana tornerà a rafforzarsi sul Mediterraneo, determinando condizioni prevalentemente stabili e un ulteriore aumento delle temperature.

La fase calda dovrebbe proseguire almeno fino a mercoledì 9 settembre. Fino ad allora, l’alta pressione favorirà giornate in gran parte soleggiate e un clima particolarmente caldo per il periodo, con anomalie termiche che potrebbero raggiungere gli 8°C rispetto alle medie climatiche.

Il dettaglio delle prossime giornate

Giovedì 3 settembre

Il sole sarà protagonista al Nord e al Centro, accompagnato da un ulteriore aumento delle temperature. Al Sud prevalenza di cieli sereni, anche se non si esclude qualche isolato rovescio pomeridiano nelle aree montuose della Calabria.

Venerdì 4 settembre

Il caldo continuerà a intensificarsi. Al Nord e al Centro prevarranno condizioni stabili e soleggiate, mentre al Sud il tempo resterà generalmente sereno, con la possibilità di qualche sporadica precipitazione sui rilievi calabresi.

Sabato 5 settembre

La presenza dell’anticiclone africano manterrà condizioni di tempo stabile praticamente ovunque. Le temperature continueranno a salire al Nord, mentre al Centro e al Sud il clima sarà prevalentemente soleggiato e molto caldo.

La possibile svolta dopo il 9 settembre

La parte più interessante della previsione riguarda però l’evoluzione successiva. I principali modelli meteorologici prospettano infatti un deciso cambiamento nella seconda parte della prossima settimana.

Dopo mercoledì 9 settembre, una massa d’aria più fresca proveniente dal Nord Atlantico potrebbe scendere verso il Mediterraneo e indebolire rapidamente l’anticiclone africano. Il passaggio potrebbe determinare un brusco calo delle temperature e un aumento dell’instabilità atmosferica.

Si tratterebbe, quindi, di un possibile passaggio repentino dal caldo anomalo a condizioni decisamente più fresche. La distanza temporale impone comunque cautela: l’esatta intensità del cambiamento e le zone maggiormente interessate saranno definite con maggiore precisione nei prossimi aggiornamenti.

Nel frattempo, l’Italia si prepara a vivere ancora diversi giorni di piena estate, con picchi prossimi ai 37°C e temperature superiori alla norma in gran parte del Paese.