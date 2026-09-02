Vulture, firmato accordo viabilità per 5,5 mln

È stato sottoscritto l’Accordo di programma per l’attuazione dei primi quattro interventi sulla rete stradale dell’area interna Vulture, finanziati dalla Regione Basilicata con 5 milioni e 535 mila euro nell’ambito del Programma regionale FESR FSE+ 2021-2027. L’intesa è stata formalizzata oggi presso la Direzione Infrastrutture a Potenza, dove erano presenti i sindaci dei Comuni interessati e il presidente della Provincia di Potenza.

“Con la firma dell’accordo – dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe – le somme stanziate entrano nella fase operativa. Non parliamo di un elenco indistinto di opere, ma di interventi selezionati attraverso il confronto con gli enti locali, l’istruttoria tecnica e i sopralluoghi sulle strade, procedure per le quali ringrazio il personale della Direzione Infrastrutture. Abbiamo scelto di partire dai collegamenti sui quali la manutenzione e la messa in sicurezza possano incidere maggiormente sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’accessibilità dell’intera area”.

Il programma interessa i Comuni di Maschito, Ripacandida e Rionero in Vulture (capofila) e la Provincia di Potenza. A Maschito sono destinati 1 milione e 235 mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale in località Cerentino Sett’anni. Ripacandida riceve 650 mila euro per la sistemazione della viabilità, la regimentazione delle acque e il completamento di via Montegrappa. Intervento pari a 3 milioni e 250 mila euro, invece, per l’adeguamento della strada comunale che collega contrada La Francesca e via Erculea alla statale 658, con l’obiettivo di migliorare il collegamento tra Atella e Rionero in Vulture. Altri 400 mila euro sono assegnati alla Provincia di Potenza per la messa in sicurezza del tratto tra la provinciale del Vulture e la SP 10 Venosina.

È il primo gruppo di operazioni ammesso a finanziamento per l’area interna Vulture. La dotazione complessiva riservata a questo territorio ammonta a 11 milioni 935 mila euro. Le risorse non ancora utilizzate saranno destinate ad altre opere al completamento della procedura negoziale. Dell’area fanno parte Atella, Barile, Filiano, Maschito, Lavello, Montemilone, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Venosa e Ginestra.

L’intervento sul Vulture rientra in un piano più ampio da 40 milioni di euro del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, destinato alla riqualificazione degli archi stradali delle sette aree interne lucane. L’obiettivo è ridurre le distanze dai servizi, rendere più sicuri gli spostamenti e migliorare i collegamenti tra i centri e verso le principali direttrici regionali e nazionali.

Il riparto assegna 2 milioni 51 mila 444,40 euro all’Alto Bradano; 2 milioni 61 mila 128,50 euro al Marmo Platano-Melandro; 3 milioni 248 mila 682,79 euro al Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento; 2 milioni 638 mila 744,32 euro alla Montagna Materana; 8 milioni 919 mila 970,49 euro al Medio Agri; 9 milioni 144 mila 234,88 euro al Medio Basento; 11 milioni 935 mila 794,64 euro al Vulture.

“Le aree interne – conclude Pepe – non chiedono interventi episodici né promesse da rinviare. Chiedono strade percorribili, collegamenti affidabili e tempi certi. La qualità di una rete viaria si misura anche nella capacità di tenere unite le comunità più lontane dai grandi assi e di consentire a cittadini e imprese di muoversi senza pagare il prezzo dell’isolamento. Con questi 40 milioni costruiamo un programma regionale unitario, ma modellato sulle necessità reali di ciascun territorio. L’accordo sottoscritto per il Vulture dà continuità al programma di accordi formalizzati con le aree interne. Si tratta di un finanziamento importante che va a sommarsi ai fondi FSC di 41,5 milioni destinati alla Provincia di Potenza, 24 milioni per la Provincia di Matera e ai 45 milioni per le strade comunali. Ora gli enti beneficiari devono procedere verso la cantierizzazione, perché le risorse producano risultati visibili e duraturi”.