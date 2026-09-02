Trifone Gargano in “A letto con Dante” dell’A.P.S. Le Vorie

Venerdì 4 settembre 2026 a Rotondella è in programma la lezione – spettacolo “Trifone Gargano in A LETTO CON DANTE” – una lettura intima e hot delle opere dantesche.

L’evento è organizzato dall’A.P.S. Le Vorie con il patrocinio del Comune di Rotondella, della Regione Basilicata e realizzato con il supporto di numerose attività imprenditoriali della zona.

Le Vorie tornano con uno spettacolo divertente, irriverente e anche un pò hot su Dante Alighieri, affidando a Trifone Gargano, scrittore, saggista, intrattenitore e professore presso l’Università degli Studi di Bari, con l’insegnamento Lo Sport nella Letteratura e docente di Linguistica Italiana il compito di coinvolgere, travolgere e di rendere più divertente la letteratura italiana rivolgendosi ad un pubblico variegato. Il prof. Gargano ha insegnato Didattica della lingua italiana per l’Università di Foggia, e Storia della lingua italiana presso l’Università di Stettino (Polonia).

Docente di liceo, è autore di numerose pubblicazioni. Con gli Editori Laterza, ha pubblicato Virtute e c@noscenza. Antologia della Commedia di Dante (2010). Con Progedit: La letteratur@ al tempo di Facebook (2016); Dante.

‘La Commedia divina’ (2017); Dante pop e rock (2021); La Divina Commedia, edizione integrale, con parafrasi (2021).

Con le Edizioni del Rosone: La ‘Divina Commedia’ di Dante stickers (2017); Dante & Harry Potter (2018). Con Cacucci, Letteratura e Sport. Da Dante a Pasolini (2021).

Un connubio esplosivo tra il professor Gargano e l’associazione culturale Le Vorie che sin dalle sue origini (nata nel 2019) ha sempre promosso iniziative segnate da forte innovazione culturale per “rinfrescare la mente e offrire nuovi punti di vista” così come recita il loro claim. “

A letto con Dante” nasce da una chiacchierata informale con il prof. Gargano e alcuni consiglieri dell’associazione avvenuta quasi per caso, dove si sono unite la grande conoscenza di Dante Alighieri da parte del professore, la sua innata irriverenza e la volontà da parte dell’Associazione di proporre alti contenuti culturali in chiave ironica, rendendo la letteratura non solo più accessibile ma riportarla alla sua funzione educativa per allargare l’esperienza umana, sviluppare l’empatia e arricchire il pensiero critico come ogni forma espressiva e di arte fanno.

La stessa Divina Commedia fin dalle origini ha affascinato per la sua forza narrativa immediata e, in un tempo contemporaneo frenetico, si sente l’esigenza di avere una rinnovata chiave di lettura della stessa.

È così che un venerdì di settembre l’Associazione invita a riempire la piazza come un teatro per godere dell’ironia del professore e ritrovare la passione per la letteratura che tra i banchi di scuola tutti abbiamo amato e odiato.

Come in ogni evento live de Le Vorie, ci saranno delle sorprese con un Dance secret show e un allestimento che ci farà entrare davvero in intimità con Dante, evocare l’intimità della lettura, la sensualità della conoscenza e l’ironia per ribaltare il proprio punto di vista.

L’ingresso è gratuito, l’accesso a piazza Unità d’Italia (nei pressi della Torre Sanseverino) è consentito dalle ore 20:45 e lo spettacolo inizierà alle 21. Ai primi 100 spettatori è riservato un piccolo omaggio culturale.