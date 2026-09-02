TARVISIO DAL 4 AL 6 SETTEMBRE A TARVISIO IL MONDIALE DI ORGANETTO E FISARMONICA DIATONICA

Dal 4 al 6 settembre 2026, Tarvisio ospiterà il 28° Campionato Mondiale di Organetto e Fisarmonica Diatonica, appuntamento internazionale dedicato agli strumenti diatonici, in programma all’Auditorium J. Kugy nell’ambito di “Radici”, il festival dedicato alle tradizioni e alla cultura tarvisiana: un calendario di appuntamenti legati al patrimonio culturale, storico e naturalistico della Valcanale.

Il concorso a premi è indetto e organizzato da A.M.I.SA.D. APS – Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici di Maiolati Spontini, con il sostegno del Comune di Tarvisio, della Regione Friuli Venezia Giulia e del BIM Drava.

Saranno oltre 60 i concorrenti provenienti da diversi Paesi europei, tra cui Italia, Austria, Slovenia, Germania, Slovacchia, Francia e Inghilterra. Le audizioni prenderanno il via venerdì 4 settembre alle ore 15:00 e proseguiranno per l’intera giornata di sabato e domenica. Le fasi di concorso saranno aperte al pubblico e si concluderanno con la comunicazione delle graduatorie, la premiazione dei concorrenti e l’assegnazione dei titoli di Campione del Mondo.

I titoli saranno conferiti nella giornata di domenica 6 settembre in base alle diverse tipologie di strumenti diatonici: organetto, fisarmonica diatonica e fisarmonica diatonica plus. Per ciascuna categoria saranno assegnati i riconoscimenti Junior, Senior e Over 50, sulla base della valutazione di una commissione internazionale composta da musicisti affermati, diplomati ed esperti del settore.

All’interno del campionato saranno inoltre assegnati i premi speciali “Radici” e “Kanaltaler Kulturverein”, dedicati ai giovani talenti. I riconoscimenti prevedono un concerto inserito nella programmazione 2027, offrendo ai musicisti selezionati una nuova occasione per esibirsi davanti al pubblico.

Con il 28° Campionato Mondiale di Organetto e Fisarmonica Diatonica, Radici conferma il proprio legame con la musica e con le tradizioni popolari, portando a Tarvisio un appuntamento che unisce concorso, concerti e partecipazione del pubblico.