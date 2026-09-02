Cia Basilicata:nubifragio sul Metapontino, mobilitati uffici Cia per raccogliere segnalazioni danni

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, 2 settembre, sulla zona di Policoro e, più in generale, su diversi tratti della costa jonica lucana.

Un temporale particolarmente intenso ha investito il territorio, accompagnato da raffiche di vento violentissime, riconducibili a un fenomeno di downburst, una potente corrente d’aria discendente associata ai temporali che, una volta raggiunto il suolo, può propagarsi rapidamente in tutte le direzioni con raffiche capaci di provocare danni anche ingenti.

A Policoro e nelle aree circostanti il passaggio del temporale ha lasciato dietro di sé alberi e rami divelti, vegetazione danneggiata soprattutto nelle aziende agricole con colture ortofrutticole e numerosi problemi legati alla forza del vento.

In pochi istanti le raffiche hanno raggiunto un’intensità tale da mettere a dura prova alberature, strutture e tutto ciò che si trovava sul loro percorso.

Il fenomeno non ha interessato esclusivamente Policoro. Il forte temporale ha coinvolto infatti una parte significativa della costa jonica lucana, interessando il territorio del Metapontino e creando una situazione di particolare apprensione tra residenti, operatori e, soprattutto, aziende agricole.

Giuseppe Stasi, vice presidente Cia evidenzia che sono saltate le strutture antigrandine alle piantagioni.

«È necessario verificare con tempestività l’entità dei danni provocati dal violento maltempo per consentire l’attivazione delle procedure previste e degli eventuali indennizzi a favore delle aziende agricole colpite”.

“I nostri agricoltori – aggiunge Stasi – sono chiamati sempre più frequentemente a fronteggiare eventi meteorologici estremi, che rischiano di compromettere coltivazioni, strutture e il lavoro di intere aziende».

“La Cia Basilicata continuerà nelle prossime ore a monitorare la situazione sul territorio, mantenendo attivi i propri uffici per assistere le aziende e raccogliere tutte le segnalazioni necessarie alla definizione del quadro dei danni”.

«Quello di oggi è l’ennesimo episodio di maltempo caratterizzato da fenomeni estremamente intensi che, anche quando hanno una durata relativamente breve, possono provocare conseguenze importanti sul territorio», sottolinea Donato Campolieti, direttore di Cia-Agricoltori Italiani Basilicata.

La costa jonica lucana, in particolare, si è trovata a fare i conti con piogge intense e raffiche improvvise, con il cielo che in pochi minuti ha assunto un aspetto decisamente minaccioso.

“Gli uffici della Cia del Metapontino – continua Campolieti – sono mobilitati per raccogliere le segnalazioni dei danni subiti dagli agricoltori.

L’associazione esprime solidarietà ai produttori agricoli che stanno già attraversando una fase particolarmente complicata e chiede agli uffici competenti del Dipartimento Politiche Agricole della Regione Basilicata di procedere rapidamente agli accertamenti necessari”.