Venerdì 4 settembre il Consigliere Regionale Michele Casino incontra i cittadini a Montescaglioso

Montescaglioso – Prosegue il percorso di ascolto sul territorio avviato dal Consigliere Regionale Michele Casino, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale della Basilicata.

L’incontro di Montescaglioso rappresenta il terzo appuntamento di questo ciclo di confronto diretto con le comunità locali, dopo le tappe già svolte a Montalbano Jonico e Bernalda.

Il nuovo momento di dialogo si terrà venerdì 4 settembre 2026, dalle ore 18.30, in Piazza Roma a Montescaglioso.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e nasce con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, proposte, idee e istanze concrete da parte di cittadini, associazioni, imprese e amministratori, così da rappresentare in modo puntuale le esigenze del territorio.

«Questo momento – dichiara il Consigliere Casino – è dedicato all’ascolto e al confronto. Ritengo fondamentale dialogare con chi vive quotidianamente il territorio, comprenderne le difficoltà e valorizzarne le potenzialità.

Solo attraverso le segnalazioni e le proposte dei cittadini possiamo costruire risposte credibili e contribuire allo sviluppo di Montescaglioso e dell’intera Basilicata».