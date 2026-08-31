Miss Italia, Miriam Baldassarre è Miss Basilicata 2026

Le ultime premiazioni sono avvenute nel corso della finalissima regionale che si è svolta domenica 30 agosto in Piazza Valenzano a Pietrapertosa, il borgo più alto della regione, incastonato tra le Dolomiti Lucane come una gemma preziosa.

Non facile il lavoro della giuria composta tra gli altri: dalla Sindaca Teresa Colucci, dall’Assessora al Turismo Graziana Santoro, dall’On. Salvatore Caiata e da Maddalena Fazzari, Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata.

Incoronata come Miss Basilicata 2026 Miriam Baldassarre, 19enne di Potenza, prossima studentessa di Scienze della formazione primaria.

La sua fascia di Miss Cinema, vinta nella finale del 13 agosto ad Abriola, è andata così a Ivona Kostadinov, 19enne di Potenza, studentessa del liceo artistico e pallavolista agonista.

Miss Sport Givova è Irene Stigliano, 21enne di Nova Siri, studentessa di Scienze della formazione primaria, animatrice e ballerina di danze latine.

Miss Framesi è Rosanna Rondinone, 22enne di Frottole, studentessa di Architettura ma anche di recitazione.

La fascia speciale di Miss Bellezza Lucana è stata assegnata a Maria Giovanna Morelli, 21enne di Matera, make up artist anche dietro le quinte di sfilate e shooting milanesi.

La direzione nazionale del concorso, esaminando tutti i video realizzati dalle concorrenti, ha deciso che: Miss Social è Alessia Santoro, 19enne di Bella che ha studiato da onicotecnica ma che pratica danza sin dalla prima infanzia; Miss Chef Olio Dante è Clara Giuzio, 22enne di Potenza, laureanda in Turismo gastronomico e fotomodella.

Accede invece alle finali regionali del prossimo anno con il titolo di Miss Mascotte Alessia Marino, 17enne di Anzi.

L’organizzazione della finalissima è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Pietrapertosa e della Regione Basilicata e il sostegno del Programma Operativo Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra.

Madrina dell’incoronazione è stata la bellissima Francesca Tocca, ballerina e insegnante di ballo, giudice nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, protagonista della coreografia di “Per sempre sì” all”Eurovision Song Contest 2026. Al suo fianco Katia Buchicchio, Miss Italia in carica, la prima vincitrice lucana nella storia del concorso.

A condurre la serata è stato Christian Binetti, attore e presentatore in onda su Antenna Sud con la trasmissione dedicata al concorso di Patrizia Mirigliani.

Lo show è stato impreziosito dalla comicità di Brando Rossi, attore dalla lunga esperienza teatrale, storico componente del “Mudù”, con all’attivo anche la partecipazione a produzioni cinematografiche e televisive e dalla potente voce del tenore Luigi Cutrone.