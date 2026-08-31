Matera Festival-Museo in Sinfonia, i Beatles diventano sinfonici con “All you need is love”

I capolavori senza tempo dei Beatles incontrano la potenza di un’orchestra sinfonica e di un grande coro per attraversare oltre sessant’anni di storia della musica.

Martedì 1 settembre, alle 20.30, la Terrazza Lanfranchi di Matera ospiterà “All You Need Is Love – Beatles in Symphony”, nuovo appuntamento del Matera Festival – Museo in Sinfonia, la rassegna promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia.

Protagonisti della serata saranno l’Orchestra ICO Magna Grecia e l’L.A. Chorus, diretti dal maestro Valter Sivilotti, che firma anche gli arrangiamenti, con Luigi Leo maestro del coro.

Una grande formazione chiamata a restituire in veste sinfonica la straordinaria ricchezza musicale di un repertorio che ha segnato un’epoca e continua ancora oggi a parlare a generazioni differenti.

“All You Need Is Love – Beatles in Symphony” nasce dall’incontro tra il linguaggio del pop e del rock e le possibilità espressive dell’orchestra e delle voci. Le melodie della band di Liverpool acquistano nuovi colori e profondità, senza perdere l’immediatezza e l’energia che hanno reso le canzoni dei Beatles parte dell’immaginario collettivo mondiale.

Al centro dello spettacolo c’è un patrimonio musicale che ha attraversato il tempo mantenendo intatta la propria modernità. Le canzoni di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr hanno contribuito a cambiare non soltanto la storia della musica popolare, ma anche il costume e la cultura della seconda metà del Novecento, diventando la colonna sonora di trasformazioni sociali e generazionali profonde.

La scrittura sinfonica di Valter Sivilotti amplia le possibilità espressive delle composizioni, mentre il dialogo tra l’Orchestra ICO Magna Grecia e l’L.A. Chorus, preparato dal maestro Luigi Leo, restituisce tutta la forza melodica e corale del repertorio. Un incontro tra linguaggi differenti che porta sul palco l’energia delle canzoni originali attraverso una nuova dimensione sonora.

Con “All You Need Is Love – Beatles in Symphony”, il Matera Festival – Museo in Sinfonia prosegue il suo viaggio attraverso i grandi linguaggi della musica, mettendo questa volta al centro l’eredità di una band che ha rivoluzionato la cultura pop mondiale. Un omaggio che guarda oltre la nostalgia e celebra la capacità della musica dei Beatles di continuare a emozionare, unire e parlare al presente.

La IX edizione del Matera Festival – Museo in Sinfonia è realizzata da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Musei nazionali di Matera – Palazzo Lanfranchi e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia D’Aria, IP Fratelli Gaudiano, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio.