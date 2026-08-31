GIADA FOLCIA È MISS UNIVERSE ITALY 2026: LA MODELLA BRIANZOLA RAPPRESENTERÀ L’ITALIA ALLA FINALE MONDIALE

È Giada Folcia la nuova Miss Universe Italy 2026. La modella brianzola, 36 anni, si è aggiudicata fascia e corona al termine della finale nazionale di Miss Universe Italy, conquistando il titolo che le garantirà la partecipazione e la rappresentanza dell’Italia alla finale mondiale di Miss Universe.

La proclamazione si è svolta ieri sera nella splendida cornice naturale di Villa Cafiero, a San Ferdinando di Puglia (Bat), al termine dello show finale presentato da Samuel Peron. Ventuno le candidate in gara nella serata conclusiva del concorso.

Giada Folcia, modella monzese, ha costruito il proprio percorso unendo l’attività nel mondo della moda all’impegno su temi sociali, con particolare attenzione alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ed a tante iniziative rivolte ai bambini fragili o lungodegenti negli ospedali italiani. Un vero e proprio progetto sociale il suo come nello stile internazionale di Miss Universe.

«Sono emozionata, soddisfatta e felice per aver raggiunto questo importante traguardo, che mi proietterà su una passerella internazionale», commenta Giada Folcia dopo la vittoria.

«Porterò con me tutto il bagaglio che ho accumulato in anni di esperienza e, soprattutto, porterò i miei valori e il mio impegno nel sociale per le donne», aggiunge la nuova Miss Universe Italy 2026.

Il concorso nazionale si è concluso dopo una settimana di attività e selezioni in Puglia, con 21 concorrenti arrivate alla finalissima.

La vittoria consente ora a Folcia di accedere alla competizione internazionale e di rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Miss Universe, prevista a Portorico.

Il risultato corona un percorso nel quale la modella brianzola ha affiancato alla preparazione per il concorso un impegno personale sui temi sociali.

Durante la permanenza in Puglia, Folcia aveva ribadito il valore di questo aspetto del proprio percorso: «Per me non è solo un percorso fatto di abiti e palcoscenici, ma una missione che porto avanti con orgoglio.

La bellezza acquista valore quando diventa voce per ciò che conta davvero », conclude la neo Miss Universe Italy 2026, in riferimento alla sua battaglia contro la violenza sulle donne.

Elegante e bello lo show finale presentato da Samuel Peron, con ospiti l’imitatrice Emanuele Aureli ed il chitarrista Alessandro Malerba. Ad incoronare Giada Folcia è stata la splendida e bellissima Lucilla Nori Miss Universe Itai 2025.

Con la vittoria di San Ferdinando di Puglia, Giada Folcia è quindi la nuova Miss Universe Italy 2026. Per lei si apre ora il percorso internazionale verso la finale mondiale, dove rappresenterà l’Italia portando con sé esperienza professionale, valori personali e impegno sociale.