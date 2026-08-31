Due decessi sulla costa jonica lucana: il caldo tra le possibili cause

Due persone hanno perso la vita lungo la costa jonica lucana nella giornata di sabato 29 agosto. Tra le ipotesi al vaglio per spiegare i due decessi c’è anche quella legata alle elevate temperature che, in questi ultimi giorni di agosto, stanno interessando diverse aree della Basilicata.

L’ondata di calore che accompagna questa fase finale dell’estate sta mettendo a dura prova soprattutto le persone più fragili e anziane. Le temperature particolarmente alte possono infatti provocare malori, disidratazione e altri problemi legati all’esposizione prolungata al caldo.

I due episodi, avvenuti sulla fascia jonica della regione, hanno riacceso l’attenzione sui rischi connessi alle condizioni meteorologiche estreme durante le giornate più torride. Saranno gli eventuali accertamenti a chiarire le cause precise dei decessi e a stabilire se il caldo abbia avuto un ruolo determinante.

Con la stagione estiva ormai verso la conclusione, le autorità continuano a raccomandare prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata, invitando a limitare l’esposizione al sole e a mantenere un’adeguata idratazione.