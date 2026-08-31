Corso gratuito per arbitri pallavolo

Il Comitato Regionale FIPAV Basilicata organizza il corso gratuito per diventare Arbitro di Pallavolo.

Possono iscriversi al corso ed essere nominati arbitri tutti i cittadini (uomini e donne):

appartenenti alla Comunità Europea oppure cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;

con un’ età compresa tra i 14 e i 64 anni ;

; in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica (da presentare al termine del corso);

che non abbiano riportato condanne con sentenze definitive.

Le lezioni sono tenute da Docenti con competenze specifiche in ambito pallavolistico e formativo. Il corso avrà inizio nel mese di settembre è sarà articolato in 11 Unità Didattiche di base, comprendenti una parte teorica, svolta in presenza e/o a distanza, e una parte pratica in palestra.

Al termine del percorso sarà previsto un esame finale di abilitazione. Sedi e orari del corso saranno definiti al termine delle iscrizioni e comunicati agli iscritti dai responsabili territoriali competenti.

Una volta completato il corso e superato l’esame, si consegue ufficialmente il titolo di Arbitro, diventando a tutti gli effetti un tesserato federale. Il tesseramento sarà gratuito per le prime due stagioni sportive; successivamente sarà prevista una minima quota annuale.

Dopo aver ottenuto la qualifica, si inizierà ad arbitrare nei campionati territoriali con l’affiancamento, per circa 5 gare, di un arbitro più esperto con funzione di Tutor.

Successivamente, in base alle capacità dimostrate, all’impegno e all’esperienza acquisita, sarà possibile proseguire il proprio percorso dapprima arbitrando nei campionati regionali e, successivamente, nei campionati nazionali di Serie B e Serie A, nel rispetto dei requisiti anagrafici e di merito.

Gli arbitri che raggiungono i livelli più elevati nei campionati nazionali hanno inoltre la possibilità di accedere, sulla base dell’età e delle capacità dimostrate, al percorso per diventare Arbitro Internazionale.

Per ogni gara diretta, all’Arbitro vengono riconosciuti un compenso per la direzione di gara ed il rimborso delle spese sostenute.

Per maggiori informazioni si può contattare la Scuola Arbitri FIPAV Basilicata all’indirizzo e-mail [email protected].