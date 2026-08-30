Assessore Latronico: alleanza tra medico e paziente

“Nessun algoritmo e nessuna piattaforma digitale potranno mai cancellare o sostituire l’ascolto diretto del cittadino e l’alleanza terapeutica tra medico e paziente”.

È la centralità della persona il pilastro su cui l’Assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, fonda la sua riflessione nel corso della presentazione del volume “Generazione Cerniera” di Antonio Candela.

Nel corso del suo intervento, l’esponente della Giunta lucana ha analizzato il valore sociale e politico di una generazione – quella nata tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 – cresciuta in un mondo analogico e trovatasi ad affrontare la maturità nell’era della rivoluzione digitale e dell’Intelligenza Artificiale.

“Si tratta di una generazione che ha vissuto sulla propria pelle transizioni epocali: dal telefono fisso allo smartphone, dalle enciclopedie a Google, fino alla caduta del Muro di Berlino, al Trattato di Maastricht e all’arrivo dell’euro – ha spiegato Latronico -.

Una generazione cresciuta dentro una grande trasformazione che ha saputo fare da “cerniera”, unendo due mondi altrimenti separati”.

Ripercorrendo le tappe segnate dalla crisi economica del 2008, dalla pandemia e dall’irruzione delle nuove tecnologie, l’Assessore ha evidenziato come le trasformazioni abbiano comportato anche un profondo mutamento antropologico nel modo di lavorare, comunicare e costruire relazioni.

“Il rischio strisciante di questo tempo è che all’aumentare delle connessioni virtuali corrisponda una drastica diminuzione delle relazioni umane autentiche – ha avvertito Latronico -.

Essere una generazione cerniera non significa cedere alla nostalgia, ma avere la consapevolezza che il vero progresso non cancella le nostre radici, ma seleziona ciò che vale la pena conservare: comunità, responsabilità, solidarietà e cura”.

Dalla visione socio-culturale all’impegno istituzionale per il territorio lucano, Latronico ha poi sottolineato l’analogia tra la funzione della “cerniera” e il ruolo prospettico della regione: “La Basilicata è periferia soltanto se ci limitiamo a guardarla sulla carta geografica.

In realtà, ha tutte le carte in regola per diventare una cerniera strategica capace di connettere il Nord al Sud, l’Europa al Mediterraneo, l’innovazione tecnologica all’identità dei nostri territori.

La vera sfida – ha concluso l’Assessore ringraziando l’autore Antonio Candela per gli spunti offerti – non è soltanto stabilire quale mondo erediteranno i nostri figli, ma quali valori, quali strumenti e quale idea di comunità saremo capaci di trasmettere loro per governare il futuro senza esserne travolti”.