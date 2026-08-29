Strade insanguinate, quattro giovani perdono la vita in due incidenti: tragedie in Umbria e Piemonte

Quattro giovani vite spezzate in poche ore sulle strade italiane. Due ragazzi di 17 anni sono morti nella notte in Umbria, in seguito a un drammatico incidente avvenuto nel territorio di Perugia. Altri due giovani hanno perso la vita all’alba in Piemonte, lungo l’autostrada del Frejus, tra Torino e Bardonecchia.

Lo schianto nel Perugino

La prima tragedia si è verificata poco prima della mezzanotte nella zona di Sant’Enea, tra Perugia e Marsciano. Una Mercedes Classe A, sulla quale viaggiavano cinque ragazzi, è uscita di carreggiata mentre affrontava una curva, per poi ribaltarsi più volte e concludere la sua corsa contro il muro di un’abitazione.

I due diciassettenni si trovavano nella parte posteriore dell’automobile. A causa della violenza dell’impatto sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Uno dei ragazzi è deceduto immediatamente, mentre per l’altro ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori del 118 si è rivelato inutile.

Gli altri tre occupanti, tutti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Tra i feriti c’è anche il conducente della vettura, che aveva conseguito la patente soltanto da pochi giorni.

Come previsto in questi casi, il giovane è stato sottoposto agli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti: entrambi gli esami hanno dato esito negativo.

La dinamica dell’incidente è ora al centro degli accertamenti della polizia locale. Gli elementi raccolti saranno esaminati dalla Procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La notizia ha provocato profondo dolore nella frazione di San Martino in Colle, dove i due ragazzi vivevano con le rispettive famiglie. «Li conoscevamo e gli abbiamo voluto bene», ha ricordato il parroco della comunità.

Anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione: «Una notizia terribile, che colpisce profondamente tutta la comunità». La presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, ha parlato di «due giovani, di 16 e 17 anni, figli della nostra comunità, strappati ai propri affetti e a un futuro promettente».

Due vittime sulla Torino-Bardonecchia

Un secondo, gravissimo incidente si è verificato nelle prime ore del mattino in Piemonte, all’interno della galleria Giaglione, sull’autostrada del Frejus.

A perdere la vita sono stati due giovani di Genova: un 23enne di origine nordafricana, che si trovava al volante di una Jeep Avenger, e un altro ragazzo di 22 anni.

Per entrambi non c’è stato nulla da fare. Un terzo passeggero, un amico di 21 anni, è rimasto ferito ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

La notizia ha suscitato forte commozione anche a Genova. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio, definendo l’accaduto «una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità cittadina».

Un’altra vittima a Taranto

Nelle stesse ore si registra un’altra vittima della strada, questa volta a Taranto. Un uomo di 65 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Alla guida del veicolo c’era un uomo di 93 anni. Anche su questo episodio sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Una sequenza di incidenti che riporta ancora una volta in primo piano il dramma della sicurezza stradale e il pesante tributo pagato, soprattutto dai più giovani, sulle strade italiane.