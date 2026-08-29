Potenziamento infrastrutture idriche e fognarie

La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento straordinario di 2.000.000 di euro destinato ad Acquedotto Lucano S.p.A. (che è sia l’ente beneficiario che l’esecutore materiale dei lavori).

Questi fondi provengono dai risparmi di spesa del Programma Operativo Complementare (POC Basilicata 2014-2020) e serviranno a finanziare interventi urgenti di ammodernamento, riparazione ed efficientamento delle reti idriche, delle stazioni di pompaggio e dei sistemi di depurazione della regione.

La conclusione di tutti i lavori e la messa in funzione degli impianti è prevista a breve termine, entro il 15 dicembre 2026.

Il provvedimento nasce da due esigenze fondamentali: fronteggiare l’emergenza siccità e lo stress idrico e tutelare l’ambiente. I 2 milioni di euro saranno impiegati su più fronti specifici in diversi Comuni lucani. Ecco un quadro dettagliato degli interventi.

Nuovi motori e pompe ad alta efficienza – sostituzione dei vecchi macchinari e motori elettrici ad alta potenza (fino a 3000 kW) negli impianti principali che spingono l’acqua verso le città, tra cui le stazioni di Camastra, Aggia (Paterno), Vignali Pietraiasso (Castelluccio Inferiore) e La Francesca Nuovo, oltre a interventi sulla sottostazione elettrica di Trivigno.

Riparazione delle condotte principali (Adduttrici) – sostituzione di tratti di tubature danneggiate o vecchie che portano l’acqua ai serbatoi, tra cui 500 metri in contrada Grottillo a San Mauro Forte, la condotta del serbatoio San Leonardo ad Agro di Pisticci, circa 1,5 km di rete tra il partitore di Occhionero e il serbatoio di Piano Carletta.

Lavori su serbatoi locali e sorgenti – riqualificazione dei serbatoi idrici nei comuni di Matera, Tito, Missanello, Garaguso e Gallicchio, e messa in efficienza della sorgente a Nemoli.

Potabilizzatori – ammodernamento degli impianti di potabilizzazione del Camastra e di Montalbano Jonico.

Nuove fognature – sostituzione dei collettori fognari rovinati nei centri abitati di Lauria, Trecchina, Policoro e Picerno.