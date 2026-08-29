Baragiano, inaugurato “Il volo di Icaro”: l’altalena gigante apre una nuova stagione per il turismo nel Marmo Platano

Baragiano, 29 agosto 2026 – Un volo sospeso sul paesaggio del Marmo Platano e una nuova attrazione destinata a rafforzare l’offerta turistica dell’intero comprensorio.

È stato inaugurato presso il Belvedere di Baragiano (Potenza), “Il Volo di Icaro – Altalena Gigante”, una delle installazioni più spettacolari nel suo genere e presentata come l’altalena più grande d’Europa. A tagliare il nastro, innalzandosi in volo, Chiara Luceri, Miss Eleganza Basilicata.

All’inaugurazione hanno preso parte, insieme all’Amministrazione comunale e alla comunità locale, il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale, parlamentari oltre a numerosi amministratori comunali.

L’apertura del nuovo attrattore, fruibile a partire dagli 8 anni di età, rappresenta il punto di arrivo di un progetto nato per valorizzare uno dei luoghi più suggestivi del paese e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza nella strategia con cui Baragiano punta a trasformarsi sempre più in una destinazione turistica capace di integrare paesaggio, cultura, archeologia, innovazione ed esperienze.

“Il Volo di Icaro” consente di vivere l’esperienza dell’altalena scegliendo fra tre differenti modalità, caratterizzate da altrettante altezze di lancio.

Il “Volo della Libellula”, pensato anche per i più piccoli, parte da un’altezza di 5 metri; il “Volo della Fenice” raggiunge i 10 metri; il “Volo di Icaro”, l’esperienza più intensa, parte invece da 18 metri.

Dopo il lancio, il visitatore viene proiettato verso il panorama aperto sulla valle, arrivando durante l’oscillazione a trovarsi a oltre 100 metri rispetto al suolo sottostante. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’accessibilità.

L’attrattore è stato progettato secondo il principio delle “barriere zero”, con strumenti destinati al superamento delle barriere architettoniche e a favorirne la fruizione anche da parte delle persone con disabilità.

L’esperienza si svolge con specifiche dotazioni di sicurezza, a partire dalle imbracature e dalle procedure che vengono applicate dagli operatori addetti prima di ogni volo.

Con l’apertura del Volo di Icaro, Baragiano aggiunge un nuovo elemento alla strategia di valorizzazione turistica e culturale sviluppata negli ultimi anni.

L’altalena gigante si affianca infatti all’Archeoparco del Basileus, nato per raccontare e valorizzare il patrimonio archeologico del territorio, e ad ArcheoXcape, esperienza dedicata alla cultura classica che utilizza gioco, enigmi e interattività per avvicinare alla storia e all’archeologia soprattutto bambini, ragazzi, famiglie e scuole.

Tre esperienze differenti, ma pensate come parti di una proposta unitaria: le radici e la memoria storica con l’Archeoparco; la conoscenza attraverso il gioco con ArcheoXcape; il paesaggio, l’avventura e l’emozione con Il Volo di Icaro.

“Con ‘Il Volo di Icaro’ – dichiara il sindaco di Baragiano, Giuseppe Galizia – non aggiungiamo semplicemente una nuova attrazione. Portiamo avanti un progetto preciso: costruire nel tempo una destinazione turistica nella quale archeologia, storia, mito, gioco, tecnologia, natura, paesaggio ed emozione possano dialogare tra loro.

La nostra sfida è fare in modo che chi arriva a Baragiano per uno dei nostri attrattori abbia poi il desiderio e l’opportunità di scoprirne gli altri, visitare il paese e fermarsi più a lungo.

Non vogliamo semplicemente aumentare il numero dei visitatori: vogliamo aumentare il tempo che trascorrono sul territorio e trasformare il visitatore in ospite”. Una strategia che guarda anche alle possibili ricadute sull’economia locale.

Una permanenza più lunga significa infatti maggiori opportunità per attività commerciali, ristorazione, servizi, produzioni locali ed eventi.

“Ogni ora in più trascorsa da un visitatore sul nostro territorio – prosegue il primo cittadino – può trasformarsi in un’opportunità per chi qui vive, lavora e investe.

È per questo che non stiamo costruendo singole attrazioni scollegate tra loro, ma un sistema che possa contribuire a generare una vera economia dell’accoglienza”. La prospettiva dell’Amministrazione comunale va oltre i confini di Baragiano.

L’obiettivo è utilizzare la capacità attrattiva delle nuove esperienze anche per accompagnare i visitatori alla scoperta del Marmo Platano e, più in generale, delle aree interne della Basilicata.

“I piccoli Comuni – sottolinea il sindaco – non possono affrontare individualmente la sfida del turismo. Dobbiamo superare la logica dei confini amministrativi e lavorare alla costruzione di una destinazione territoriale. Chi arriva a Baragiano deve essere invitato a scoprire il Marmo Platano e chi visita il Marmo Platano deve poter trovare in Baragiano una ragione in più per prolungare il proprio soggiorno.

Il Volo di Icaro rappresenta bene l’ambizione che abbiamo per Baragiano: avere radici profonde e, allo stesso tempo, il coraggio di guardare lontano – conclude Galizia – vogliamo che questa nuova attrazione diventi una ragione in più per venire a Baragiano, ma soprattutto un punto di partenza per scoprire il nostro territorio e questa parte della Basilicata.

Non inauguriamo soltanto un’altalena: aggiungiamo un nuovo tassello alla costruzione del futuro turistico di Baragiano e del Marmo Platano”.