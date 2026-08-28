SIFUS Basilicata: apprezzamento per le 10 giornate lavorative aggiuntive. Ora serve un progetto strutturale per la stabilizzazione

Il SIFUS Basilicata esprime apprezzamento per il comunicato divulgato dall’Assessorato alle Attività Produttive in merito alle 10 giornate lavorative aggiuntive che le maestranze ASA e SAAP svolgeranno rispetto a quelle già stabilite al momento dell’assunzione.

La nostra Organizzazione Sindacale guarda con favore a ogni iniziativa concreta volta a valorizzare il settore forestale e il lavoro delle platee ASA, SAAP e Forestali.

Riteniamo, infatti, che la forestazione rappresenti un settore strategico non soltanto per l’occupazione, ma soprattutto per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente.

La presenza e il lavoro quotidiano degli addetti al settore idraulico-forestale sono fondamentali per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico, per la manutenzione del patrimonio boschivo e delle aree verdi, per la realizzazione e il mantenimento delle fasce parafuoco e antincendio, nonché per la tutela del territorio dai rischi sempre più frequenti legati ai cambiamenti climatici.

I segretari regionali del SIFUS, De Donato e Sodo, auspicano che questo percorso possa condurre finalmente alla realizzazione del nostro progetto: la stabilizzazione e l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori, a cominciare dai forestali che hanno già maturato un rapporto lavorativo ultratrentennale, attraverso una programmazione seria, strutturale e pluriennale del settore.

Aggiungono inoltre : la stabilizzazione è una scelta politica.

Non chiediamo soltanto lavoro: chiediamo di trasformare una necessità del territorio in una politica stabile di tutela ambientale e prevenzione, riconoscendo ai lavoratori il ruolo fondamentale che svolgono quotidianamente.

Il futuro del comparto forestale deve essere fondato su programmazione, dignità del lavoro e stabilità occupazionale.

Il SIFUS continuerà a sostenere con determinazione questo obiettivo, nell’interesse dei lavoratori e dell’intera collettività.

Il SIFUS, inoltre, invita la Regione Basilicata ad avviare un’interlocuzione diretta con la nostra Organizzazione Sindacale, nel pieno rispetto delle norme statutarie e del principio di pluralismo sindacale, affinché tutte le rappresentanze possano essere ascoltate e coinvolte sulle problematiche che riguardano i lavoratori.

Per quanto riguarda, in particolare, il comparto forestale, ribadiamo che si tratta di un settore strategico per la salvaguardia dell’ambiente, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la manutenzione del territorio e la realizzazione delle fasce antincendio.

Le 10 giornate lavorative aggiuntive rappresentano un passo positivo, ma per il SIFUS non possono essere il punto di arrivo.

L’obiettivo resta quello di costruire un progetto strutturale che porti all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori forestali, garantendo finalmente stabilità occupazionale e, allo stesso tempo, una presenza costante e qualificata sul territorio.

I segretari regionali De Donato e Sodo continueranno a vigilare affinché gli impegni assunti diventino realtà e a chiedere confronto, trasparenza e rispetto del pluralismo sindacale.

SIFUS Basilicata