CULTURA E EVENTI

Matera, Eddie Gomez chiude Gezziamoci

Ultimo appuntamento con la rassegna di jazz organizzata da 39 anni dall'Onyx Jazz Club. A chiudere la sessione estiva sarà il grande contrabbassista di origini portoricane ma naturalizzato statunitense, famoso per aver suonato nello storico trio del pianista Bill Evans.

Foto di redazione redazione28/08/2026

Dopo il concerto all’alba del duo Gianfranco Menzella e Vincent Abbracciante che si esibirà domenica 30 agosto alle 5 del mattino, sarà il grande contrabbassista, Eddie Gomez a chiudere la trentanovesima edizione della rassegna Gezziamoci organizzata a Matera e in diversi comuni della Basilicata, dall’Onyx Jazz Club.

Il celebre contrabbassista portoricano, ma naturalizzato statunitense, nel corso della sua lunga carriera ha suonato e inciso con giganti della musica come Miles Davis, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Herbie Hancock e molti altri.

La sua fama mondiale è legata soprattutto agli undici anni trascorsi nel leggendario Bill Evans Trio, dal 1966 al 1977.

L’appuntamento con il grande musicista è per domenica, 30 agosto, alle ore 21, nel parco dell’Hotel del Campo, a Matera.

Foto di redazione redazione28/08/2026
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