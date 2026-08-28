Matera, Eddie Gomez chiude Gezziamoci
Ultimo appuntamento con la rassegna di jazz organizzata da 39 anni dall'Onyx Jazz Club. A chiudere la sessione estiva sarà il grande contrabbassista di origini portoricane ma naturalizzato statunitense, famoso per aver suonato nello storico trio del pianista Bill Evans.
Dopo il concerto all’alba del duo Gianfranco Menzella e Vincent Abbracciante che si esibirà domenica 30 agosto alle 5 del mattino, sarà il grande contrabbassista, Eddie Gomez a chiudere la trentanovesima edizione della rassegna Gezziamoci organizzata a Matera e in diversi comuni della Basilicata, dall’Onyx Jazz Club.
Il celebre contrabbassista portoricano, ma naturalizzato statunitense, nel corso della sua lunga carriera ha suonato e inciso con giganti della musica come Miles Davis, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Herbie Hancock e molti altri.
La sua fama mondiale è legata soprattutto agli undici anni trascorsi nel leggendario Bill Evans Trio, dal 1966 al 1977.
L’appuntamento con il grande musicista è per domenica, 30 agosto, alle ore 21, nel parco dell’Hotel del Campo, a Matera.