Forza Italia, il 19 settembre a Potenza il congresso regionale

Tajani annuncia l’appuntamento in Basilicata. Vito Bardi verso la guida del partito regionale, Vincenzo Taddei indicato come vice coordinatore

Sarà Potenza a ospitare il prossimo congresso regionale di Forza Italia in Basilicata. L’appuntamento è stato fissato per sabato 19 settembre 2026, mentre restano ancora da stabilire l’orario e la sede dell’incontro.

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio direttamente dal presidente nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha ufficializzato la data dell’assemblea regionale del partito.

Tra i principali temi al centro dell’appuntamento ci sarà il rinnovo degli incarichi alla guida della struttura regionale.

Per la carica di coordinatore regionale il nome maggiormente accreditato è quello di Vito Bardi, attuale presidente della Regione Basilicata.

Bardi sarebbe quindi destinato a raccogliere il testimone da Elisabetta Casellati, attuale responsabile regionale di Forza Italia, senatrice eletta in Basilicata e oggi Ministro per le Riforme istituzionali.

Per l’incarico di vice segretario regionale vicario, invece, l’indicazione dovrebbe ricadere su Vincenzo Taddei, già parlamentare tra le fila di Forza Italia.

Il congresso rappresenterà dunque un passaggio importante per il partito in Basilicata, chiamato a definire il nuovo assetto della propria organizzazione territoriale e gli equilibri interni in vista delle prossime sfide politiche regionali e nazionali.