Erasmus+, nuove opportunità per i giovani lucani

Arrivano ottime notizie per la Basilicata e per tutto il suo tessuto giovanile. I risultati della tornata di valutazione dello scorso febbraio 2026 hanno confermato l’approvazione di tre rilevanti iniziative internazionali che vedono protagoniste alcune tra le più attive organizzazioni del nostro territorio.

Un traguardo significativo che si traduce in nuove occasioni concrete di crescita, mobilità ed esperienza all’estero per i ragazzi della regione.

Le attività finanziate (che coprono settori strategici per la formazione delle nuove generazioni e spaziano dal digitale allo sport fino al lavoro socioeducativo) sono le seguenti: 1) “Dijital Pusula: Gençler İçin Akıllı Teknoloji ve Verimlilik Rehberi” (progetto n. 2026-1-TR01-KA153-YOU-000399073), iniziativa di mobilità giovanile diretta a fornire strumenti di orientamento sull’uso intelligente delle tecnologie e sulla produttività digitale approvata in Turchia che vede come partner lucano l’associazione Youth Europe Service; 2) “Erasmus Plus Sports Tournament” (progetto n. 2026-1-FR02-KA152-YOU-000391586), iniziativa approvata in Francia (con partner l’associazione EURO-NET) e che utilizza lo sport e la dimensione di squadra come veicolo di inclusione, salute e integrazione culturale tra giovani partecipanti; 3) “Empowering Youth Work Through Artificial Intelligence” (progetto n. 2026-1-CY01-KA153-YOU-000391730), iniziativa approvata a Cipro, anch’essa con la partnership di EURO-NET, che si focalizza sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle metodologie del lavoro giovanile, per aggiornare le competenze di animatori ed educatori socioeducativi.

Per tutti i progetti sono previste attività con metodi di apprendimento non formale e informale con lo sviluppo di workshop interattivi, simulazioni, lavoro di gruppo, attività all’aperto e dibattiti.

I partecipanti selezionati collaboreranno con coetanei provenienti da diversi Paesi europei, superando barriere linguistiche e culturali e sviluppando spirito di cittadinanza europea, capacità relazionali, problem solving, pensiero critico e padronanza delle nuove tecnologie.

Ogni esperienza verrà certificata attraverso lo Youthpass, un documento ufficiale europeo che valorizza quanto appreso.

I progetti Erasmus+ prevedono la copertura dei costi relativi a vitto, alloggio e un contributo sostanziale per il viaggio, rendendo la mobilità internazionale accessibile a tutti, inclusi i ragazzi con minori opportunità.

Grazie all’impegno di realtà come Youth Europe Service ed EURO-NET, la Basilicata rinnova il proprio legame con l’Europa, offrendo ai suoi giovani ponti di dialogo e occasioni di sviluppo professionale e personale.

Nei prossimi mesi verranno resi noti i bandi di selezione per partecipare direttamente alle attività nei Paesi ospitanti.