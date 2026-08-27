Miss Sud: il 29 agosto a San Chirico Raparo

Salerno, 27 agosto 2026 L’attesa è quasi finita. Sabato 29 agosto il tour di Miss Sud 2026 farà tappa a San Chirico Raparo (Potenza), dove Piazza Roma ospiterà l’ultima selezione ufficiale del concorso nazionale ideato dal patron Gino Stabile.

Sarà l’ultimo appuntamento utile per conquistare un posto nella finalissima in programma il 5 e 6 settembre a Roccadaspide, che incoronerà le nuove regine di Miss Sud e Ragazza in Jeans.

Dopo aver attraversato Campania e Basilicata con le selezioni di Corleto Monforte, Moliterno e Felitto, il tour approda nuovamente in terra lucana per una serata all’insegna della bellezza, dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Sul palco saliranno le concorrenti provenienti da diverse province del Mezzogiorno, chiamate a convincere la giuria con eleganza, personalità, portamento e capacità comunicative, caratteristiche che da sempre distinguono la filosofia del concorso.

La manifestazione offrirà al pubblico una serata ricca di musica, ospiti e momenti di spettacolo, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico dedicato al talento e alla valorizzazione del territorio.

Miss Sud continua infatti a rappresentare non soltanto una competizione di bellezza, ma anche un’occasione di promozione delle comunità che ospitano le diverse tappe del tour estivo.

Nato nel 2009, il concorso è cresciuto fino a diventare uno degli eventi più seguiti del Mezzogiorno, offrendo a tante ragazze l’opportunità di avvicinarsi al mondo della moda, della televisione e dello spettacolo.

Accanto all’aspetto artistico, la manifestazione porta avanti anche il messaggio della campagna “Miss Sud dice No alla violenza sulle donne”, simbolo dell’impegno sociale che accompagna ogni appuntamento del tour.

Con la tappa di San Chirico Raparo si chiuderà il calendario delle selezioni estive. Tutta l’attenzione sarà quindi rivolta a Roccadaspide, dove sabato 5 e domenica 6 settembre andrà in scena la finalissima di Miss Sud 2026, due serate che assegneranno i titoli nazionali e concluderanno un’edizione ricca di entusiasmo, partecipazione e spettacolo.