Bolognetti: Innalzo ancora una volta il vessillo “pirata” del “Non mollare”. Digiuno perché ho fame di libertà e diritto, di verità e democrazia

– La Presidente dell’Odg Basilicata, Sissi Ruggi, spieghi perché non è intervenuta sulle minacce, intimidazioni, diffamazioni che ho ricevuto, arrivando addirittura ad affermare che avevo provocato e quindi avrebbe taciuto. Di fatto la Ruggi ha giustificato il ricorso alla violenza.

– Si convochi una riunione straordinaria e pubblica del Consiglio regionale dell’Odg Basilicata con all’ordine del giorno un’ampia discussione sulla vicenda Ruggi. Il Consiglio al termine si esprima sui silenzi della Presidente che, a mio avviso, violano la legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti.

– Il direttore del Tgr Rai Basilicata, Gennaro Cosentino, spieghi perché non ha seguito le chiare indicazioni contenute in un intervento dell’Agcom in occasione dell’ultimo referendum.

– Il Consiglio Territoriale di Disciplina si esprima sulla violazione da parte della Presidente dell’Odg Basilicata, Sissi Ruggi, della legge istitutiva dell’ordine e ci faccia sapere se il parlare di “provocazione”, e quindi giustificare il ricorso alla violenza, è deontologicamente corretto.

Questa azione nonviolenta è in difesa della libertà di tutti e di ciascuno; in difesa dell’art. 21 della Costituzione; in difesa della libertà di stampa, di pensiero, di parola, di opinione, del diritto di cronaca e del diritto di critica. Più in generale, in difesa del diritto umano alla conoscenza che è sinonimo di democrazia.

Io affermo che questa vicenda fa da cartina al tornasole dello stato dell’informazione in Italia e quindi dello stato della nostra democrazia.

Il servizio pubblico Rai non adempie da tempo immemorabile alla sua funzione.

Innalzo ancora una volta il vessillo “pirata” del giornale clandestino “Non mollare”, voluto dagli antitotalitari Gaetano Salvemini, Carlo e Nello Rosselli, Ernesto Rossi, Nello Traquandi e Dino Vannucci.

Spes contra spem!

Maurizio Bolognetti, giornalista freelance e segretario di Radicali Lucani in digiuno dalle ore 23.59 del 26/08/26), già membro del Consiglio Nazionale dei “Club Pannella”.

Immagine: Il certificato medico del 26/08/26 redatto dal sempre disponibile dott. Giovanni Battista Auletta