ArtFest, da Melfi a Venosa: tre serate di danza tra patrimonio, grandi compagnie e giovani talenti

Venosa, 27 agosto 2026 – Dopo lo straordinario successo nel Castello di Lagopesole, con la prima assoluta di “Nella neve”, nuova creazione del coreografo Adriano Bolognino, prosegue ArtFest – Festival delle Arti Coreutiche, che domani, 28 agosto, torna a Melfi per il suo quinto appuntamento e si prepara a un fine settimana nel segno della grande danza contemporanea, tra luoghi straordinari del patrimonio culturale, compagnie di prestigio internazionale e giovani talenti. La nuova tappa del Festival, promosso dall’associazione Etra, è ospitata nella maestosa cornice del Castellofedericiano. Protagoniste della serata saranno le celebri “MicroDanze + The Mirror”, brevi creazioni coreografiche ad altissima intensità emotiva e visiva, pensate per mettere in dialogo la danza contemporanea con il percorso espositivo del Museo archeologico nazionale “M. Pallottino”. Il Castello diventa così molto più di uno scenario: danza, architettura e collezioni archeologiche si incontrano in un percorso capace di trasformare la visita al museo in un’esperienza immersiva, nella quale il pubblico è invitato a scoprire gli spazi e le opere attraverso nuove prospettive. Per l’appuntamento di Melfi sono previsti due turni, alle ore 19.30 e alle ore 21.00. Il Festival proseguirà poi a Venosa, dove sabato farà tappa nello straordinario scenario del Parco Archeologico con una serata affidata alla prestigiosa MM Contemporary Dance Company. In programma due intense creazioni coreografiche che intrecciano danza, musica, patrimonio culturale e poesia contemporanea. La serata, con inizio alle ore 21.00, propone “Chopin/ Into us – Bruciare”, coreografie di Adriano Bolognino ed Elegia con coreografie di Enrico Morelli e testi di Mariangela Gualtieri. Un appuntamento che conferma la vocazione di ArtFest a far incontrare i linguaggi della scena contemporanea con alcuni dei luoghi più suggestivi e significativi del patrimonio storico e archeologico lucano. ArtFest chiuderà quindi la propria programmazione estiva nel cuore della cittadina oraziana con una serata speciale interamente dedicata alla giovane creatività, alla ricerca e ai talenti emergenti della danza contemporanea. Al centro dell’ultimo appuntamento sarà una prima assoluta, nata dal percorso di residenza artistica realizzato con i giovani danzatori di ArtFest sotto la guida del coreografo Adriano Popolo Rubbio. Alle ore 21.30 andrà in scena “Studio sul desiderio di tornare”. Il lavoro nasce come spin-off coreografico e restituzione pubblica del percorso di Residenza Artistica condotto insieme ai giovani danzatori di ArtFest: un momento conclusivo che porta davanti al pubblico il processo di ricerca e creazione sviluppato durante il Festival. Con gli appuntamenti di Melfi e Venosa, ArtFest completa così il suo percorso estivo mettendo ancora una volta in relazione danza contemporanea, archeologia, paesaggio, poesia e patrimonio culturale, e affiancando alla presenza di artisti e compagnie affermate uno spazio concreto dedicato alla formazione, alla sperimentazione e alle nuove generazioni della scena coreutica. A sostenere ArtFest, insieme al Ministero della Cultura e alla Regione Basilicata, sono anche i Comuni coinvolti ed Enel. Il progetto è realizzato in collaborazione con Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa, Musei Nazionali di Matera – Direzione regionale Musei Nazionali della Basilicata, Fondazione Matera-Basilicata 2019, nell’ambito del progetto Fantastico Medioevo, e 24Bottles.