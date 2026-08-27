A Melito spunta il “frozen hashish”: sequestrati 45 grammi di una costosa variante di hashish

Nuovo sequestro di droga nel Napoletano. A Melito di Napoli, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano in Campania hanno rinvenuto 45 grammi di “frozen hashish” nell’abitazione di un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Il controllo è scattato in via dei Gerani, dove i militari hanno individuato la sostanza, una particolare tipologia di hashish ottenuta attraverso specifiche lavorazioni a basse temperature.

Il cosiddetto “frozen hashish” è una resina ricavata dalla cannabis mediante procedimenti a freddo, pensati per preservare e concentrare le ghiandole resinose della pianta. Il risultato è una sostanza considerata particolarmente pregiata nel mercato illegale e caratterizzata da un’elevata concentrazione di THC, il principale principio attivo della cannabis.

Anche il valore economico è significativo: sul mercato illecito il “frozen” può arrivare a essere venduto a circa 80 euro al grammo, rendendolo una delle varianti più costose tra i prodotti derivati dalla cannabis.

Il ritrovamento nel territorio di Melito conferma inoltre la diffusione anche nell’area napoletana di prodotti caratterizzati da concentrazioni sempre più elevate di principio attivo. Il fenomeno, infatti, non riguarda soltanto la Campania: nei mesi scorsi un quantitativo di “frozen hashish” era stato sequestrato anche a Trento.

Il sequestro si inserisce quindi in un contesto più ampio, legato alla crescente diffusione in Europa di derivati della cannabis con livelli di potenza sempre maggiori.

La sostanza rinvenuta a Melito è stata sequestrata dai carabinieri, mentre sono ora in corso gli ulteriori accertamenti sulla provenienza della droga e sulla sua destinazione.