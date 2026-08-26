Shutdown dell’impianto di produzione COVA di Viggiano: Uiltec

In merito allo shutdown dell’impianto di produzione COVA di Viggiano, avvenuto in data 25 agosto, la Uiltec UIL precisa, contrariamente a quanto dichiarato da taluni in modo strumentale, che l’attenzione alla sicurezza resta prioritaria e specifica che nell’evento in questione non si è attivata la procedura di emergenza perché non si sono registrati rischi per i lavoratori presenti all’interno del Centro Olio, la sensoristica di sicurezza non è intervenuta, la visibilità della Torcia è confermata dalla messa in sicurezza delle apparecchiature.

Per agevolare le operazioni di riavvio dell’impianto si è convenuto di interrompere le attività delle maestranze presenti.

La Rappresentanza dei lavoratori per la Sicurezza e Ambiente provvederà comunque a chiedere un incontro con Eni per i relativi chiarimenti e per una analisi congiunta dell’accaduto. per la Uiltec Basilicata Andrea Fiordelmondo