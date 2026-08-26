Il Lucania Summer Festival riaccende Castellaneta per il secondo anno

Ci sono appuntamenti che diventano parte dell’estate di una città. Serate in cui la piazza cambia volto, la musica prende il posto della quotidianità e migliaia di persone si ritrovano nello stesso luogo per condividere emozioni, spettacolo e divertimento.

È quello che accadrà giovedì 27 agosto a Castellaneta, dove Piazza Principe di Napoli tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere il Lucania Summer Festival – La Discoteca in Piazza.

Per il format si tratta di un ritorno particolarmente significativo: il festival torna infatti a Castellaneta per il secondo anno dalla sua nascita, consolidando il rapporto con la città e confermando la volontà di portare la propria formula itinerante anche oltre i confini della Basilicata.

Una nuova tappa che unirà musica, intrattenimento e spettacolo, con una serata pensata per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale e riportare al centro della scena uno degli spazi simbolo della città.

A presentare l’evento sarà la giornalista Cristina Longo, che accompagnerà il pubblico durante la serata e sarà la voce che introdurrà i diversi momenti dello spettacolo e i protagonisti sul palco.

Grande attesa per la presenza di Ale Basciano ed El Chapo Junior, pronti a portare a Castellaneta le loro sonorità e la loro energia. A completare il programma saranno Michele Musillo e Mr Bix Voice, mentre ad aprire la serata sarà Swipe con l’open act previsto a partire dalle ore 21.

Il ritorno del Lucania Summer Festival a Castellaneta non rappresenta soltanto una nuova tappa del calendario estivo, ma racconta la crescita di un format nato con l’idea di trasformare le piazze in luoghi di aggregazione, attraverso la musica e l’intrattenimento.

La formula della “discoteca in piazza” continua così il proprio percorso, incontrando territori e pubblici differenti e creando occasioni di condivisione capaci di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, senza però rinunciare a un pubblico più ampio.

Castellaneta si prepara dunque a vivere una serata nel segno della musica e dello spettacolo, con Piazza Principe di Napoli pronta ad accogliere il pubblico e a diventare, ancora una volta, il cuore pulsante dell’evento.

L’iniziativa è patrocinata e supportata dalla Regione Basilicata e dal Comune di Castellaneta, oltre che da diverse realtà imprenditoriali del territorio, che hanno scelto di sostenere e valorizzare l’appuntamento.

L’appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto, a partire dalle ore 21, in Piazza Principe di Napoli a Castellaneta.

Il Lucania Summer Festival torna dunque là dove aveva già lasciato il segno, per il secondo anno dalla nascita del format.

Una nuova estate, una nuova notte, la stessa voglia di trasformare una piazza in un grande luogo di musica, incontro e spettacolo.