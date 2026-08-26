COLOBRARO – IL PAESE DELLA MAGIA “SOGNO DI UNA NOTTE A … QUEL PAESE”

A Colobraro – Matera prosegue l’Evento Cult “Sogno di una Notte a … Quel Paese”, con grande ed entusiasta partecipazione di pubblico (oltre 5mila presenze nel corso delle 12 repliche tenutesi durante i primi tre venerdì di agosto) e consueto consenso da parte della critica.

L’Evento verrà replicato Venerdì 28 Agosto e Venerdì 4 Settembre, con spettacoli alle ore 18.30 – 19.30 – 20.30 – 22.00.

L’Attrattore Culturale demo-etno-antropologico, rientrante tra i beni intangibili riconosciuti dalla Regione Basilicata, racconta storie di magismo, di rituali e di superstizioni, come tramandati dalla tradizione orale e successivamente narrati dall’etnologo Ernesto De Martino nel Libro “Sud e Magia” e testimoniati dal compianto regista Luigi Di Gianni nei documentari etnografici “Magia Lucana”.

L’Evento rientra nel Progetto “Colobraro Sogno & Magia”, finanziato dalla Regione Basilicata nell’ambito del Programma “Attrattività nei Borghi Storici”; Progetto che è costituito da vari Percorsi, strettamente e accuratamente legati tra loro, volti a fornire una conoscenza completa della Civiltà Contadina tra la fine dell’ottocento e la metà del novecento e sino ai nostri giorni, attraverso i seguenti Percorsi Emozionali:

Percorso Museale introduttivo con la visita della Casa Contadina e del Patrimonio legato alla Civiltà Contadina;

Percorso Etno-Musicale con lo spettacolo danzante “Riti e Superstizioni”, balli popolari e danze iatriche di pizzicate e tarantolate.

Percorso Teatrale itinerante“Sogno di una Notte a Quel Paese” (Regia di Giuseppe Ranoia), che si dipana tra le suggestive vie e piazzette dello splendido Borgo medioevale, una divertente commedia che racconta, ironizzando, riti e superstizioni, vicende di affascini malocchi e fascinazioni, faccende di Monakikkj, Fattucchiere, Masciare, Lupi Mannari, Briganti, bontemponi, prefiche;

Percorso Turistico dei beni architettonici del Paese, quali il Castello, il Convento – Museo DEA, il Palazzo delle Esposizioni, i Palazzi Gentilizi, le Chiese e le Cappelle dipanate lungo il percorso;

Percorso Gastronomico coi prodotti tipici colobraresi serviti dai ristoratori locali.

Le Genti e le Associazioni di Colobraro, in tantissimi coinvolti nel Progetto di rigenerazione socio-culturale di Comunità , attendono visitatori e turisti per accoglierli con entusiasmo e far vivere loro un’esperienza immersiva, unica nel suo genere ed irripetibile, da non perdere per conoscere e ricordare origini e tradizioni, ma anche per contribuire -attraverso la conoscenza- a superare definitivamente inconsci timori/pregiudizi e irrazionali superstizioni, andando oltre il brocardo “non è vero ma ci credo”, per dirigersi verso la luce della ragione umana e l’illuminismo, così da promuovere il Progresso della Società e la Libertà delle Persone.

Tutto tra Radici, Passato, Presente e Futuro per dirla col Dossier Matera 2019 a cui l’Attrattore Culturale “Sogno di una Notte a Quel Paese” ha egregiamente partecipato e contribuito.