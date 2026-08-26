Apt Basilicata, per Caravaggio aperte le prenotazioni

Un’ombra profonda, lo specchio d’acqua come tela dell’anima e un volto catturato nell’estasi letale del proprio riflesso. Potenza si appresta a diventare il fulcro della grande storia dell’arte italiana accogliendo un capolavoro assoluto: “Caravaggio.

Narciso, il mito di un capolavoro”, in mostra dal 10 settembre al 30 novembre nel Museo archeologico provinciale. Frutto della collaborazione istituzionale tra Apt Basilicata, Regione Basilicata, la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma – con il patrocinio di Comune e Provincia di Potenza – l’evento porta nel cuore della regione la potenza drammatica e la luce teatrale del chiaroscuro merisiano.

L’accesso alla mostra è completamente gratuito, ma la prenotazione online è obbligatoria per consentire la migliore gestione dei flussi e garantire un’esperienza di fruizione adeguata. Per prenotare è sufficiente accedere al sito basilicataturistica.it, cliccare sul pulsante “Prenota”, registrarsi e confermare l’iscrizione tramite l’e-mail ricevuta.

È possibile scegliere giorno e fascia oraria desiderati: il biglietto viene recapitato via e-mail e resta comunque consultabile nell’area riservata dell’utente.

Si possono prenotare fino a un massimo di 6 biglietti per transazione. Per le classi è disponibile il form dedicato “Prenotazione scuole”.

È attivo il numero 379-3083026, predisposto esclusivamente per chiarimenti e non per prenotazioni telefoniche.