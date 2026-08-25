NASCE LA NUOVA SEZIONE ANAB PUGLIA

Al via la nuova Sezione Puglia, guidata dal Presidente Carmine LANOTTE e dal suo direttivo.

L’ANAB – Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti continua il proprio percorso di crescita e di presenza capillare sul territorio italiano con la nascita della nuova Sezione ANAB Puglia.

Si tratta di un risultato significativo, che testimonia come gli assistenti bagnanti sentano sempre più l’esigenza di essere rappresentati, ascoltati e coinvolti all’interno di una realtà nazionale capace di mettere al centro professionalità, sicurezza, formazione e tutela della categoria.

A guidare la nuova Sezione Puglia sarà il Presidente Carmine LANOTTE, affiancato dal proprio direttivo, con il compito di costruire una presenza associativa sempre più concreta, autorevole e vicina alle esigenze del territorio pugliese.

CARMINE LANOTTE, UN PRESIDENTE AL SERVIZIO DELLA CATEGORIA Carmine LANOTTE vanta una carriera pluridecennale nell’ambito del salvamento, maturata attraverso esperienze sia come formatore sia in prima linea, sempre con l’obiettivo di contribuire alla crescita professionale degli operatori e favorire una sempre maggiore specializzazione del ruolo dell’assistente bagnanti.

Nel corso del suo percorso professionale ha sviluppato una particolare attenzione ai temi della formazione, della sicurezza e della qualificazione della figura del soccorritore acquatico.

Attualmente ricopre il ruolo di Delegato Provinciale BAT della Federazione FISA ed è Responsabile Regionale Puglia di “Angeli del Mare FISA Rescue Italy”, cooperativa impegnata nella gestione e nella fornitura di servizi di salvataggio.

La sua esperienza rappresenta un patrimonio importante per la nuova Sezione, che nasce con l’ambizione di mettere competenze e conoscenze al servizio dell’intera categoria.

La scelta di affidare a Carmine LANOTTE la guida della Sezione Puglia rappresenta per ANAB un ulteriore passo nella costruzione di una rete territoriale capace di dialogare direttamente con gli assistenti bagnanti, con le realtà balneari, con gli operatori del settore e con le istituzioni.

La nuova realtà associativa avrà l’obiettivo di essere concretamente presente sul territorio, intercettare le esigenze dei professionisti e contribuire alla diffusione di una sempre più solida cultura della sicurezza e della prevenzione.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANAB Il Presidente Nazionale ANAB Guido Ballarin ha voluto rivolgere un messaggio di congratulazioni al nuovo Presidente e a tutto il direttivo, e un plauso al Dott. Domenico Michele Saldutto Referente ANAB Puglia per aver con il suo contributo instaurato relazioni pubbliche e contatti per far si che questo obietto della creazione della sezione ANAB Puglia si realizza.

«I migliori auguri di buon lavoro al Presidente Carmine LANOTTE e a tutto il direttivo della nuova Sezione ANAB Puglia, giungono dal Presidente ANAB Guido Ballarin e dal Referente ANAB Dott. Domenico Michele Saldutto.

La nascita di una nuova Sezione rappresenta sempre un momento importante per la nostra Associazione, perché significa portare ANAB ancora più vicino agli assistenti bagnanti e alle loro esigenze.

A Carmine LANOTTE affido un compito importante: costruire, insieme al suo direttivo, una Sezione capace di ascoltare, rappresentare e dare risposte concrete alla categoria.

Sono certo che, con impegno, passione e spirito associativo, sapranno raggiungere importanti risultati. A nome mio e di tutta ANAB, rivolgo loro i migliori auguri per questo nuovo percorso.»

UN’ANAB SEMPRE PIÙ PRESENTE SUL TERRITORIO L’apertura della Sezione Puglia si inserisce nel più ampio progetto di espansione nazionale dell’ANAB, orientato alla costruzione di una rete sempre più organizzata, attiva e vicina agli assistenti bagnanti.

Per l’Associazione, infatti, una Sezione territoriale non deve rappresentare soltanto un riferimento sotto il profilo organizzativo, ma soprattutto uno spazio di confronto, ascolto e partecipazione.

Il futuro della categoria passa anche dalla capacità di fare squadra, mettere in comune esperienze e competenze e portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche che quotidianamente gli assistenti bagnanti affrontano nello svolgimento di una professione fondamentale per la tutela e la sicurezza delle persone.

UN NUOVO CAPITOLO PER LA PUGLIA Con la nascita della nuova Sezione si apre dunque un nuovo capitolo per l’ANAB in Puglia.

Una sfida che Carmine LANOTTE e il suo direttivo saranno chiamati ad affrontare con entusiasmo, competenza e senso di responsabilità, mettendo a disposizione della categoria esperienza, presenza sul territorio e spirito associativo.

L’ANAB cresce e consolida la propria presenza sul territorio nazionale. Parallelamente cresce la consapevolezza che la sicurezza in acqua passa anche attraverso la valorizzazione, la formazione e la tutela di chi, ogni giorno, è chiamato a garantire la sicurezza dei bagnanti.

A Carmine LANOTTE e a tutto il direttivo della nuova Sezione ANAB Puglia, il Presidente Nazionale Guido Ballarin e tutta l’ANAB rivolgono un sincero in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro per questo nuovo e importante percorso.