Miss Italia, Miss Basilicata verrà eletta a Pietrapertosa

Volge al termine il tour lucano di Miss Italia 2026.

La finalissima regionale per l’elezione di Miss Basilicata si svolgerà domenica 30 agosto, alle ore 20.30, in Piazza Valenzano a Pietrapertosa, il borgo più alto della regione, incastonato tra le Dolomiti Lucane come una gemma preziosa, uno dei due capi del filo del celebre “Volo dell’angelo” e quindi location di buon auspicio perché la miss vincitrice possa spiccare il volo verso il successo.

L’organizzazione è curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Pietrapertosa e della Regione Basilicata e il sostegno del Programma Operativo Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra.

Madrina dell’incoronazione sarà la bellissima Francesca Tocca, ballerina e insegnante di ballo, giudice nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, protagonista della coreografia di “Per sempre sì” all”Eurovision Song Contest 2026.

Al suo fianco Katia Buchicchio, Miss Italia in carica, la prima vincitrice lucana nella storia del concorso.

A condurre la serata sarà Christian Binetti, attore e presentatore in onda su Antenna Sud con la trasmissione dedicata al concorso di Patrizia Mirigliani.

Lo show sarà impreziosito dalla comicità di Brando Rossi, attore dalla lunga esperienza teatrale, storico componente del “Mudù”, con all’attivo anche la partecipazione a produzioni cinematografiche e televisive, e dalla travolgente voce del tenore Luigi Cutrone.