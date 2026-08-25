Fantastico Cinema, a Palazzo San Gervasio l’ultimo appuntamento dedicato a San Francesco

Sarà dedicato a San Francesco e al modo in cui il cinema ne ha ritratto la vita e il messaggio l’ultimo appuntamento di “Fantastico Cinema – immagini e musica dal Medioevo in Basilicata”. Mercoledì 26 agosto, alle 20.30, il Castello di Palazzo San Gervasio ospiterà l’evento speciale “Da Giullare a poverello”, un viaggio tra cinema, racconto e musica dedicato al Santo più amato e conosciuto al mondo, in occasione degli 800 anni dalla morte.

La rassegna è curata dalla Lucana Film Commission in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, nell’ambito del progetto “Fantastico Medioevo”, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.

Al centro della serata ci sarà la conversazione con Fra Simone Gastaldi, accompagnata da incursioni nelle sequenze dei film di Roberto Rossellini, Franco Zeffirelli e Liliana Cavani. Tre differenti sguardi cinematografici sulla figura di Francesco per ripercorrerne la vita e il messaggio e osservare come il grande schermo ne abbia restituito, nel corso del tempo, la spiritualità e l’umanità.

Ad accompagnare il racconto saranno le sonorità dal vivo di arpa e flauto, in un dialogo tra parole, immagini e musica pensato per la cornice del Castello di Palazzo San Gervasio.

A seguire sarà proiettato “Francesco, giullare di Dio” (1950) di Roberto Rossellini, uno dei capolavori del neorealismo italiano. Ispirato ai “Fioretti di San Francesco” e a “La vita di Frate Ginepro”, il film è composto da nove episodi attraverso i quali Rossellini racconta con semplicità la vita della prima comunità francescana, privilegiando la dimensione quotidiana della spiritualità, tra fraternità, umiltà e carità.

«Chiudiamo Fantastico Cinema con una figura universale come San Francesco e con lo sguardo di alcuni grandi autori che hanno provato a raccontarlo attraverso il cinema – sottolinea la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello –. Anche in questo ultimo appuntamento immagini, musica e racconto entreranno in relazione con un luogo del nostro patrimonio, completando un percorso che ha attraversato alcuni dei castelli più suggestivi della Basilicata. È stata una rassegna capace di dimostrare come il cinema possa diventare uno strumento per rileggere la storia, avvicinarla al pubblico e, allo stesso tempo, far vivere e conoscere i luoghi che la custodiscono».

L’appuntamento di Palazzo San Gervasio chiuderà un itinerario iniziato il 12 luglio al Castello di Lagopesole con il concerto “Lux Mundi. La musica a corte di Federico II” e la proiezione de “Il destino di un cavaliere”. Il 19 luglio il Castello di Monteserico di Genzano di Lucania ha ospitato il cineconcerto “Mirabile Visione”, con il film muto del 1921 accompagnato dal vivo dal Maestro Claudio Brizi e dalla narrazione di Carlo Cristofaro. Il 20 agosto, infine, il Castello Pirro del Balzo di Venosa ha accolto il concerto degli Anonima Frottolisti e la proiezione de “Il leone d’inverno” di Anthony Harvey.

Quattro appuntamenti e quattro castelli per un percorso che ha intrecciato cinema, musica e divulgazione culturale, facendo dei luoghi simbolo del Medioevo lucano lo scenario e, allo stesso tempo, parte integrante del racconto.

La proiezione sarà introdotta dalla presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, mentre i saluti istituzionali saranno a cura della Regione Basilicata e della Fondazione Matera Basilicata 2019. La direzione musicale della rassegna è affidata al Maestro Pasquale Menchise.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.