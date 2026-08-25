ArtFest a Lagopesole: domani prima assoluta di “Nella neve” al Castello

Lagopesole (Avigliano), 25 agosto 2026 – ArtFest, il Festival delle Arti Coreutiche, per la prima volta nella suggestiva cornice del Castello di Lagopesole per il terzo appuntamento della rassegna, con una serata che intreccia danza contemporanea, patrimonio storico e installazioni visuali.

Al centro del programma, mercoledì 26 agosto 2026, la prima assoluta di “Nella neve”, nuova creazione del coreografo Adriano Bolognino.

Lo spettacolo è una produzione di Körper | Centro Nazionale di Produzione della Danza, realizzata in collaborazione con Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa. Due i turni previsti all’interno del Castello: alle ore 18.30 e alle ore 19.30.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di ArtFest dedicato all’incontro tra le arti performative contemporanee e alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio culturale lucano, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza capace di mettere in dialogo creazione artistica, storia e territorio.

Ad arricchire il programma della giornata sarà, nel pomeriggio, una visita guidata al maniero, a cura della Pro Loco Castel Lagopesole: un’occasione per conoscere più da vicino la fortezza federiciana e scoprirne i nuovi percorsi di visita.

La serata proseguirà alle ore 20.30, nel Cortile Maggiore del Castello, con la proiezione artistica “Federico II Stupor mundi”, installazione visuale dedicata alla figura dell’imperatore Federico II.

L’opera, gratuita e accessibile a tutti, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Matera-Basilicata 2019, nell’ambito del progetto Fantastico Medioevo.

«È per me un grande onore e un’emozione sincera dare nuovamente il benvenuto a questa straordinaria esperienza dedicata alle arti performative contemporanee.

Come direttore e coordinatore artistico, non potrei essere più soddisfatto e orgoglioso del lavoro svolto finora e del percorso che siamo riusciti a costruire», spiega Michele Merola, direttore artistico di ArtFest.

«Il Festival continua a crescere, a trasformarsi e a mettersi in gioco. Quest’anno il nostro viaggio si snoda attraverso una geografia culturale ancora più ricca e suggestiva, mettendo in rete alcuni dei luoghi simbolo della Basilicata.

Oltre a Venosa, Melfi e Matera, saremo presenti al Castello di Lagopesole e alla Cattedrale di Melfi. Attraverseremo territori ricchi di storia, che diventano palcoscenici a cielo aperto e spazi di sperimentazione artistica.

Un elemento fondamentale delle nostre edizioni resta la formazione, che offre a giovani danzatori di talento la possibilità di lavorare insieme ai danzatori e ai direttori delle compagnie internazionali presenti nel cartellone di ArtFest.

È una grande opportunità per crescere umanamente e artisticamente attraverso l’arte coreutica, entrando in contatto con alcune tra le più importanti realtà produttive nazionali e internazionali.

Attraverso il Festival ampliamo i nostri orizzonti espressivi e coinvolgiamo il pubblico in esperienze sempre più immersive e partecipative.

Vedere le piazze animarsi, gli artisti dialogare con le comunità e i luoghi storici riempirsi di nuova energia creativa rappresenta la gioia più grande per chi cura un progetto di questa portata.

Ringrazio di cuore le istituzioni, i partner, tutto lo staff dell’Associazione culturale Etra, che organizza l’evento, e soprattutto gli spettatori, che rendono vivo ArtFest con la loro presenza e la loro passione».

A sostenere ArtFest, insieme al Ministero della Cultura e alla Regione Basilicata, sono anche i Comuni coinvolti ed Enel.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa, Musei Nazionali di Matera – Direzione regionale Musei Nazionali della Basilicata, Fondazione Matera-Basilicata 2019, nell’ambito del progetto Fantastico Medioevo, e 24Bottles.