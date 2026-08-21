Fantastico Cinema, musica medievale e grande cinema protagonisti al Castello di Venosa*

Grande partecipazione di pubblico per il terzo appuntamento della rassegna “Fantastico Cinema – immagini e musica dal Medioevo in Basilicata”, che mercoledì 20 agosto ha fatto tappa nel suggestivo scenario del Castello Pirro del Balzo di Venosa, intrecciando ancora una volta musica, cinema e patrimonio culturale.

La rassegna, curata dalla Lucana Film Commission in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, rientra nel progetto “Fantastico Medioevo”, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.

Ad aprire la serata è stato il concerto degli Anonima Frottolisti. Ghironda, cornetto e ribeca hanno accompagnato il pubblico in un viaggio nelle sonorità del Medioevo, trovando nel Castello Pirro del Balzo una cornice capace di amplificare il dialogo tra musica, storia e luoghi.

La seconda parte dell’appuntamento è stata dedicata al cinema con la proiezione de “Il leone d’inverno” (1968) di Anthony Harvey. Ambientato nel XII secolo, il film racconta gli intrighi politici e familiari alla corte di Enrico II d’Inghilterra e la lotta per la successione al trono, riportando sul grande schermo atmosfere e conflitti dell’Europa medievale.

«La serata di Venosa conferma la forza di un percorso che sta riuscendo a mettere in relazione il cinema con luoghi, storie e linguaggi diversi – sottolinea la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello –. La musica degli Anonima Frottolisti e le immagini de “Il leone d’inverno”, all’interno di un luogo così ricco di storia come il Castello Pirro del Balzo, hanno permesso al pubblico di vivere il Medioevo attraverso un’esperienza coinvolgente. È proprio questa la sfida di Fantastico Cinema: utilizzare il cinema come strumento per riscoprire e valorizzare il nostro patrimonio, creando occasioni culturali capaci di mettere in dialogo passato e presente».

Quello di Venosa è stato il terzo appuntamento di un itinerario iniziato il 12 luglio al Castello di Lagopesole con “Lux Mundi. La musica a corte di Federico II” e la proiezione de “Il destino di un cavaliere”. Il 19 luglio, invece, il Castello di Monteserico di Genzano di Lucania ha ospitato il cineconcerto “Mirabile Visione”, con il film muto del 1921 accompagnato dal vivo dal Maestro Claudio Brizi e dalla narrazione di Carlo Cristofaro.

“Fantastico Cinema” si prepara ora al suo ultimo appuntamento. Martedì 26 agosto, alle 20.30, il Castello di Palazzo San Gervasio ospiterà “Da Giullare a poverello”, dedicato al modo in cui il cinema ha raccontato la vita, le opere e il messaggio di San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla morte.

Protagonista dell’incontro sarà Frate Simone Gastaldi, con incursioni nelle sequenze dei film di Roberto Rossellini, Franco Zeffirelli e Liliana Cavani e l’accompagnamento musicale di arpa e flauto. A seguire sarà proiettato “Francesco, giullare di Dio” (1950) di Roberto Rossellini.

La direzione musicale della rassegna è affidata al Maestro Pasquale Menchise. L’ultimo appuntamento è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.