Vicoli Corti, dopo il successo delle prime serate c’è attesa per il gran finale

Dopo il grande successo di pubblico delle prime serate, entra nel vivo la ventunesima edizione del festival Vicoli Corti, che nel fine settimana al parco Madre Teresa di Calcutta di Massafra vede in programma ancora cortometraggi, oltre a lungometraggi, documentari, musica, panel, masterclass e presentazioni di libri, alla presenza di numerosi ospiti.

Venerdì 21 agosto Vicoli Corti porta al centro una delle questioni che ne definiscono l’identità: cosa significa produrre cultura in provincia.

Il confronto con Scomodo (media partner di questa edizione, insieme a Hot Corn) parte dalle esperienze di resistenza culturale nate lontano dai grandi centri e dialoga direttamente con la storia stessa del festival.

Alla formazione è dedicata anche la masterclass di regia di Silvia Luzi e Luca Bellino, che sarà una riflessione sulla responsabilità dello sguardo, sulla scelta e sul cinema come possibile atto di resistenza.

La stessa sera arriva il lungometraggio Cattiva strada di Davide Angiuli, accompagnato dal regista e dagli attori Malich Cissé e Giulio Beranek, mentre il programma dei cortometraggi continua con nuovi incontri. Spazio anche alla restituzione di Aftersound, la residenza artistica di Ichos, con Roberta Trani e Francesco Giannico, e a un dj set finale.

Sabato 22 agosto il cinema incontra anche la letteratura con la presentazione di Cult Thriller (Edizioni La Serra) di Caterina Sabato, in dialogo con Anna Puricella.

È anche la giornata di Vicoli Fuori, il progetto che porta il cinema all’interno del carcere di Taranto: viene consegnato il premio a La clessidra umana di Elia Bei. Seguono la proiezione del corto vincitore dell’ultima edizione del festival partner Be Green e altre visioni, tra cui il documentario Agnus Dei alla presenza del regista Massimiliano Camaiti e il blocco di corti dedicato al cinema d’animazione.

Domenica 23 agosto, giornata conclusiva, Vicoli Corti torna a interrogarsi sul futuro dell’industria cinematografica, insieme a HotCorn. Agostino Gambino, Marco Mingolla, Alexia Cozzi e Giacomo Abbruzzese, moderati dal direttore di HotCorn Dario Cangemi, si confrontano sui nuovi orizzonti creativi, produttivi e distributivi del cinema.

Prima delle premiazioni ancora spazio alla letteratura con il romanzo Il santo degli assetati (NN Editore) di Omar Di Monopoli, in dialogo con Vincenzo Parabita di Volta la carta.

La serata finale riporta quindi sullo schermo i cortometraggi vincitori delle diverse sezioni e assegna il Premio Sentinella dello Sguardo a Laura Samani, che interverrà con un videomessaggio, prima dell’ultimo omaggio a Bertolucci e della festa conclusiva affidata a Giacomo Abbruzzese che, insieme al dj Feel Fly, darà vita alla performance audiovisiva Cinema Italiano Electronic Odyssey, già presentata in anteprima al recente Festival del Cinema di Cannes.

Tutti gli appuntamenti del festival sono a ingresso libero. La ventunesima edizione di Vicoli Corti – Cinema di Periferia ha il sostegno e la collaborazione di Regione Puglia (progetto finanziato dalla Regione Puglia, POC Puglia 2021 – 2027 Area tematica 06 – Linea di Intervento 6.2 “Attività culturali”), il patrocinio e sostegno di Comune di Massafra, il patrocinio di Puglia Promozione e Amnesty International Italia.