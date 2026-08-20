Theatrum Theatron “sbarca” a Policoro

Sabato 22 agosto 2026 alle ore 21 al Parco Archeologico di Herakleia di Policoro è in programma lo spettacolo “Nuvole” per la rassegna teatrale “In-Cedere, Il fluire del tempo in Lucania 2026 – Theatrum theatron”, promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dal Ministero della Cultura.

Lo spettacolo, tratto da Aristofane con drammaturgia di Francesco Tozzi e regia di Guido Targetti, vedrà in scena Eleonora Guelfi, Giorgia Lunghi, Caterina Rossi,Guido Targetti e Francesco Tozzi.

In scena a Policoro arriva una rilettura fresca, travolgente e interattiva. Al centro dell’opera, la storia senza tempo di un padre e un figlio in perenne scontro e di una famiglia travolta dai debiti, che decide di rivolgersi a Socrate per apprendere l’arte del “discorso ingiusto” ed evitare i creditori.

Un grande classico rivisitato in chiave moderna e brillante, dove il pubblico non sarà un semplice spettatore: sarà proprio la platea ad aiutare il protagonista fornendogli gli strumenti per salvarsi dalla rovina.

Uno spettacolo “live” coinvolgente e divertente, capace di farci riflettere e specchiare nelle nostre miserie con la giusta ironia.

A conclusione dell’evento, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti a tutti i partecipanti. Un momento di particolare rilievo sarà dedicato al conferimento di un premio speciale al primo cittadino, Enrico Bianco, come segno di profonda stima e gratitudine per la sensibilità istituzionale dimostrata e il

costante supporto garantito all’iniziativa.